Meteo immacolata: l’Italia sarà innevata durante il ponte?

Immacolata con la neve? La suggestione è forte, ma potrebbe non essere solo questo. Ecco il meteo previsto per il ponte dell’immacolata.

Meteo, immacolata con la neve? Le previsioni

Quest’anno, nel ponte dell’immacolata, la neve potrebbe scendere ed arrivare fino in pianura. Nei giorni tra l’8 e il 9 dicembre, secondo le previsioni, molte delle città sono a rischio di cumulo abbondante. Nevicate, per esempio, sono attese in Valpadana a seguito di una corrente d’aria molto fredda in arrivo dal Nord Europa. La corrente gelida farà il suo ingresso in Italia principalmente dalla Porta della Bora andando ad incanalarsi sul Nord Italia.

Da mercoledì 8, inoltre, sul mare di Liguria, ci potrebbe essere un netto peggioramento delle condizioni meteo su gran parte del Nord e del Centro. Il gelo potrebbe quindi stringere in una morsa il paese e portare a nevicate proprio durante il ponte.

Grande Freddo in arrivo al Nord

Le temperature più fredde interesseranno specialmente le aree del Nordovest e, secondo le previsioni, andranno ad imbiancare diverse città come Cuneo, Torino, Genova, Milano, Varese, Como, Bergamo, Brescia, Pavia e Piacenza. Un maggiore cumulo di neve si potrebbe avere in Lombardia (fino a 15 cm di neve fresca) mentre nel Piemonte ci si aspetta dai 5 ai 10 cm. Qualche nevicata a bassa quota potrebbe arrivare anche nel veronese e nel vicentino e sul padovano. I fiocchi bianchi potrebbero continuare a cadere fino alle prime ore di giovedì 9 sul Nordest, seppur in fase di rapida attenuazione.