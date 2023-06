Attentato in Francia: accoltellati 4 bambini e 2 adulti

In Francia si è registrato un tentativo di attentato, con ben sei persone ferite, delle quattro sono bambini.

Il mondo presenta, ogni giorno, moltissime notizie, alcune più importanti rispetto ad altre. In Francia si è registrato un tentativo di attentato, con ben sei persone ferite, delle quattro sono bambini.

Tre vittime in condizioni gravi.

Francia, attentato in un parco

È accaduto in Francia, nelle prime ore della giornata di oggi, Giovedì 8 Giugno. Luogo dell’evento è un parco nei dintorni del lago in Alta Savoia. Stando a quanto riportato dai media francesi, il colpevole sembra già essere stato arrestato dagli agenti di polizia. Si tratta di un uomo di origini siriane richiedente asilo.

Veri e propri attimi di paura quelli che hanno colpito diverse persone ad Annecy, a causa di un uomo che ha messo in atto un “tentativo di attentato”. Munito di armi da taglio, l’uomo ha ferito quattro bambini, tutti di circa 3 anni, e anche due adulti. A riportarlo Bfmtv, che ha citato le fonti le quali hanno diffuso la notizia. Delle sei vittime ben tre mostrano condizioni gravi e lottano ancora tra la vita e la morte.

Intervenuti sul posto gli agenti, che hanno chiuso la zona di interesse con delle transenne e sono riusciti a catturare il responsabile. La zona transennata è quindi del “Jardin de L’Europe” e del Paquier. A recarsi sul posto, oltre ai soccorsi, anche la premier Elisabeth Borne.

Attraverso varie testimonianze, le forze dell’ordine stanno cercando di fare il punto. L’uomo, protagonista dell’aggressione, è un richiedente asilo siriano e sembra che indossasse un turbante durante gli atti di violenza. Fino a questo momento non era conosciuto alla polizia, non era mai stato segnalato né schedato. Il tempestivo intervento della polizia è stato decisivo per impedirgli di ferire altre persone innocenti e arrestarlo.

Si attende di scoprire l’esito delle vittime, alcune delle quali presentano condizioni delicate.

