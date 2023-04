Cesare Cremonini: nuova fidanzata, ex compagne, flirt, Malika Ayane

Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata? Il cantante molto famoso e apprezzato in Italia pare abbia trovato un nuovo amore.

Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata?

Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata? Stando agli ultimi rumors di gossip che riguardano il famoso cantante parrebbe proprio di sì. Il cantauture bolognese ha concluso ormai diversi mesi fa la storia con Martina Maggiore, che si è chiusa ufficialmente lo scorso gennaio. Secondo però quando è stato anticipato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini Chi, una nuova relazione per il cantante è già arrivata e si tratta “per il momento la storia d’amore, appena nata, viene tenuta dai protagonisti sotto il più stretto riserbo”. In passato il cantautore è stato insieme a famose star del canto come Malika Ayane, con la quale ha avuto una lunga storia, e ha avuto un presunto flirt con Francesca Brambilla di Avanti un altro.

Nuovo amore per Cremonini?

Secondo quanto riferito dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, dopo la fine della storia d’amore con Martina Maggiore, chiusa ufficialmente lo scorso gennaio, il cuore del cantante avrebbe ripreso a battere “per una delle giornaliste televisive più quotate e affascinanti della Rai”. Sul nome, però, c’è ancora un velo di segreto.