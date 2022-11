Sveva Alviti, chi è la fidanzata di Anthony Delon: vita privata, film, Instagram

Chi è la fidanzata di Anthony Delon, Sveva Alviti. La modella e attrice italiana, al fianco del noto attore francese dal 2019, ha sfilato per molti marchi importanti nel corso della sua carriera. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Sveva Alviti, fidanzata di Anthony Delon: vita privata e carriera

Nata a Roma il 14 luglio 1984, Sveva Alviti ha 38 anni ed è una nota modella italiana, attuale fidanzata del noto attore francese Anthony Delon.

Sui set fotografici dall’età di 17 anni, la sua carriera nella moda la porta presto a New York, dove inizia ben presto a farsi strada. Nel corso degli anni sfila e posa per molti marchi importanti, portando avanti allo stesso tempo i suoi studi come attrice. Nel 2009 frequenta infatti un corso di recitazione presso la Susan Batson School di New York, per poi continuare la sua formazione artistica a Roma.

Negli anni ottiene alcuni ruoli a Brodway e piccole parti in corti e miniserie televisive. Sveva fa il suo esordio al cinema nel 2012, in AmeriQua, e recita nello stesso anno in Niente può fermarci e Buongiorno papà. Negli anni successivi appare in molti altri film come Cam Girl, Dalida, Restiamo amici e Tra le onde.

Vita privata: rapporto con Anthony, crisi, Instagram

Il rapporto tra Sveva Alviti e Anthony Delon è stato oggetto di molti articoli di gossip negli ultimi anni.

La coppia è uscita ufficialmente allo scoperto nel 2019 e di recente i due hanno svelato al Corriere della Sera di essere vicini al matrimonio. La loro relazione, tuttavia, ha affrontato molti scogli e crisi negli ultimi due anni, compresa una separazione nel 2021. La morte della madre di Anthony e le difficoltà causate dal Covid-19 hanno messo molta pressione sulla coppia, che ha rischiato di separarsi definitivamente. Ad oggi, tuttavia, la situazione sembra essersi stabilizzata.

È possibile rimanere aggiornati sulla carriera artistica e sulla sfera privata di Sveva attraverso la sua pagina Instagram, che ad oggi conta oltre 186mila follower.