Anthony Delon, chi è oggi l’attore francese: vita privata, fidanzata, Instagram

Chi è Anthony Delon, attore francese e figlio del divo Alain Delon. Tutto sulla sua carriera e vita privata, dal rapporto conflittuale con i genitori, ai film e ai problemi con la giustizia. Chi è la sua fidanzata? Dove è possibile seguirlo sui social?

Chi è oggi Anthony Delon, vita privata e carriera: la gioventù turbolenta del figlio di Alain

Nato a Los Angeles il 30 settembre 1964, Anthony Delon ha 58 anni ed è un noto attore francese.

Figlio del noto divo internazionale Alain Delon e dell’attrice e regista Nathalie Delon, passa i suoi primi anni di vita ad Hollywood per poi tornare in Francia con i genitori all’età di 4 anni. Dopo la separazione dei due viene di fatto cresciuto dal noto agente Georges Beaume e da sua moglie, il suo padrino e la sua madrina. Sia Nathalie che Alain sono fin troppo occupati con le loro carriere per concedergli tempo.

Il rapporto conflittuale con i genitori lo porta a vivere un’infanzia e adolescenza senza freni, spesso caratterizzata da episodi di delinquenza.

Finisce spesso in collegio a causa del suo carattere difficile, poi all’età di 17 anni decide di farla finita con la scuola e di andare in cerca della sua strada. Dopo aver passato diversi mesi a Londra lavorando per l’etichetta Island Records, sbarca in Nigeria, dove prova a girare un documentario sul noto cantante Fela Kuti, voce degli oppositori della dittatura locale.

Qui viene arrestato nel febbraio del 1983 e passa un mese in carcere a Bois-d’Arcy. I gendarmi lo avevano trovato alla guida di una BMW rubata in possesso di un’arma da fuoco di proprietà della polizia locale.

Una volta chiusa questa brutta parentesi, Anthony Delon prova a raddrizzare la sua vita e lancia una linea di giacche di pelle a suo nome, con grande successo commerciale. La sua indole turbolenta lo mette di nuovo nei guai poco tempo dopo, quando viene coinvolto in una rissa con il suo socio d’affari.

Quest’ultimo viene ucciso da un colpo di pistola mentre si trovava nella sua auto.

Film e carriera nel cinema

Delon si trasferisce poi a New York, dove prova a seguire le orme del padre e a lanciarsi nel mondo del cinema. Nonostante il peso dell’eredità di Alain, riesce a ritagliarsi uno spazio come attore e recita in diverse pellicole, spettacoli teatrali e programmi televisivi. Tra i suoi progetti più noti ricordiamo Una spina nel cuore, Cronaca di una morte annunciata, La verità sull’amore, la miniserie Deserto di fuoco e il poliziesco francese del 2011 Polisse.

Vita privata: fidanzata, figli, Instagram

Anthony Delon è da sempre uno dei volti favoriti dai giornali di gossip, spesso coinvolto in flirt e storie succose. In passato è stato legato a molte donne famose, tra cui Stephanie Di Monaco, Valérie Kaprisky e la ballerina Marie-Hélène. Nel corso della sua vita è diventato padre per tre volte. La sua primogenita è Alyson Le Borges, nata nel 1986 dalla sua relazione con Marie-Hélène. In seguito si lega a Sophie Clerico, sua moglie dal 2006 al 2012 e madre di Lou, nato nel 1996, e Liv, nata nel 2001.

Al momento Anthony ha una relazione con l’attrice Sveva Alviti. Dopo una separazione nel 2021 e vari periodi di crisi, i due, secondo alcune fonti, sono ancora l’uno al fianco dell’altra. Alcune voci di corridoio li vedono persino vicini al matrimonio.