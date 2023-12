Superlega, partite gratis per i tifosi in tv: quando arriva la nuova competizione

Superlega, partite gratis: dopo la sentenza della Corte di giustizia europea, arrivano i primi commenti a caldo. Inoltre, è stato anche pubblicato il programma della nuova competizione in arrivo nei prossimi anni.

Superlega, partite gratis per i tifosi in tv

Bernd Reichart, CEO di A22 Sports, la società che gestisce gli interessi della Superlega, ha commentato immediatamente la sentenza della Corte di giustizia Ue: “Il monopolio Uefa è finito”.

Inoltre, ha fatto sapere che l’obiettivo è di far vedere le partite in tv ai tifosi in modo gratuito: “Il calcio è libero”, ha dichiarato. “I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro. Per i tifosi: proponiamo la visione gratuita di tutte le partite della Super League. Per i club: le entrate e le spese di solidarietà saranno garantite”.

Quando arriva la nuova competizione

La società A22 potrebbe lanciare la nuova competizione già dalla stagione 2025-26 coinvolgendo tra le 60 e le 80 squadre, divise in varie categorie “aperte” (A, B e C). “Abbiamo ottenuto legalmente il diritto di competere. Il calcio di club europeo è libero. Il monopolio della UEFA, durato quasi 70 anni, è finalmente finito e la decisione della Corte ha conseguenze positive e di vasta portata per il calcio. Continueremo a lavorare con i club, le leghe e le altre parti interessate senza temere sanzioni, per creare le competizioni calcistiche migliori e più incentrate sui tifosi in Europa. In particolare, manterremo il nostro impegno nei confronti delle leghe nazionali e della piramide calcistica e, per la prima volta dal 1955, le competizioni paneuropee potranno essere governate dagli stessi club partecipanti, come avviene praticamente in tutte le leghe nazionali europee”, ha commentato ancora Reichart.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“Crediamo che la nostra proposta creerà la competizione calcistica più avvincente d’Europa e allo stesso tempo consentirà di creare un ecosistema calcistico migliore e più sostenibile, sia per il gioco maschile che per quello femminile. Potrà rafforzare i club storici che stanno faticando a competere a livello internazionale, facendo al contempo un grande passo avanti a sostegno della piramide calcistica”, ha aggiunto il CEO di A22.

LEGGI ANCHE: Superlega si può fare: sentenza della Corte di giustizia Ue. Cosa cambia