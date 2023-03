Rihanna, uomo tenta di entrare in casa della cantante: arrestato dalla polizia

Polizia a casa di Rihanna, un uomo ha tentato di entrare in casa della cantante. Secondo TMZ un individuo si è presentato nell’abitazione della star americana con l’intento di chiederle di sposarlo. Cosa è successo esattamente?

Non c’è pace o privacy per le star, inseguiti sia dall’attenzione dai media e dei fan che da squilibrati e stalker di ogni tipo. È questo il caso anche per Rihanna, costretta a chiamare la polizia per liberarsi di un ospite indesiderato. Secondo quanto riportato da TMZ, infatti, un giovane uomo ha cercato di introdursi in casa della cantante. In base alle informazioni raccolte dal sito di gossip americano, l’uomo aveva l’intenzione di chiedere a Rihanna di sposarlo, motivo per il quale avrebbe viaggiato dalla Carolina del Sud fino a Los Angeles. Gli addetti alla sicurezza che sorvegliano la villa dell’artista lo hanno bloccato e hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. L’individuo, incensurato, è stato ammanettato e portato in centrale, dove gli è stato intimato di non avvicinarsi più alla villa della cantante.

I precedenti: l’inquietante caso del 2018

Non è la prima volta, purtroppo, che Rihanna affronta un problema del genere. Nel 2018, un individuo di nome Eduardo Leon venne arrestato per essersi introdotto in casa dell’artista, allo scopo di avere un rapporto sessuale con lei. Rihanna non si trovava in casa in quel momento e Leon rimase in casa ad aspettarla. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l’uomo restò nell’abitazione per un giorno intero prima di essere scoperto.