Supercoppa italiana: dove vederla, chi gioca e il calendario

Supercoppa italiana al via: il nuovo format che segue quello spagnolo prende il via fuori i confini italiani. Le squadre sono già partite per prepararsi alle gare in programma in questa settimana.

Supercoppa italiana: dove vederla

Tra pochi giorni inizia la nuova formula della Supercoppa italiana che nel 2024 va di scena in Arabia Saudita con le squadre già partite per prepararsi alle gare in programma. La competizione sarà possibile seguirla in chiaro su Canale 5 in diretta tv e in streaming su Mediaset Infinity.

I telecronisti sono Riccardo Trevisani-Massimo Paganin. Mentre la finalissima avrà come voci quelle di Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Chi gioca e il calendario delle partite

Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina si contendono la Supercoppa Italiana. Tutte le partite si giocheranno all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh. Dunque, le final four in programma a Riad dal 18 al 22 gennaio. Ecco quali sono le sfide e il calendario in programma:

18 gennaio, ore 20 italiane (22 locali): Napoli-Fiorentina

19 gennaio, ore 20 italiane (22 locali): Inter-Lazio

22 gennaio, ore 20 italiane (22 locali): Finale

