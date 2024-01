Bove, bottiglia in testa durante Lazio-Roma: cos’è successo

Bove colpito da una bottiglia durante la partita di Coppa Italia tra Lazio e Roma. Un bruttissimo episodio che poteva portare conseguenze gravi per la salute del calciatore giallorosso.

Bove, bottiglia in testa durante Lazio-Roma

Edoardo Bove è stato colpito da una bottiglia nel match di Coppa Italia tra Lazio e Roma. “Come sto? Mi hanno colpito con una bottiglia di birra in testa, non mi sembrava il caso di fare polemiche o scenate. Le autorità provvederanno a risolvere questo tipo di problemi, non è normale una cosa del genere. Preferisco parlare di campo”, ha detto il giocatore a Sky dopo il match.

Cos’è successo

Il centrocampista giallorosso si apprestava ad uscire dal campo, perché sostituito, quando è stato colpito da una bottiglia di birra che è volata dagli spalti, da qualche tifoso laziale, giocando in casa la squadra biancoceleste. Un episodio gravissimo anche perché poteva davvero far male al calciatore.

Adesso, ci si aspetta sicuramente delle sanzioni visto che l’episodio è stato ripreso in diretta e riportato dalle televisione successivamente. Un segnale che denota sempre di più la violenza sia dentro che fuori agli stadi, soprattutto quando ci sono delle partite simili.

