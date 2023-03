Ciao Darwin 2023, svelate le nuove categorie: come partecipare al casting

Ciao Darwin 2023, ecco le nuove categorie: come partecipare al casting? La Mediaset darà inizio nei prossimi giorni alle selezioni dei nuovi concorrenti di uno dei programmi più amati di Canale 5, ecco tutto quel che c’è da sapere.

Ciao Darwin 2023, svelate le nuove categorie in gara

Dopo settimane di preoccupazione per i fan del programma, arriva la conferma: Ciao Darwin tornerà in tv nel 2023. L’assurdo game show condotto da Paolo Bonolis farà ritorno sulle reti Mediaset il prossimo autunno. In questi giorni ha preso il via il casting dei concorrenti per la nuova edizione del programma e hanno cominciato a circolare le prime informazioni sulle nuove categorie in gara. Secondo il Giornale di Sicilia, la produzione di Ciao Darwin 2023 cerca concorrenti nei seguenti gruppi:

Cantanti e musicisti neomelodici.

Mamme over 40.

Modelli e modelle.

Persone di fede.

Tradizionalisti.

Taglie forti uomo/donna.

Pigri.

Gamers.

Praticanti di occultismo/olismo/esoterismo.

Ghiottoni e lavoratori nella ristorazione locale e popolare.

Traditi in amore.

Individui stravaganti ed anticonformisti.

Come partecipare al casting, tutto quel che c’è da sapere

Si può partecipare al casting itineranti di Ciao Darwin 2023 presentando una candidatura via mail con i seguenti dati:

Dati anagrafici;

Recapito telefonico;

Foto allegata;

Liberatoria con la seguente dicitura: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv”.

Possono prendere parte alla trasmissione solo individui che hanno raggiunto la maggiore età. La mail va inviata ai seguenti recapiti a seconda della data e della città per le quali ci si propone. Per i provini del 6 e 7 marzo a Bari, va inviata una mail a [email protected]. Per quelli del 9 marzo a Firenze, invece, il recapito è [email protected].