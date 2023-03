Suor Cristina, è polemica per l’Isola dei Famosi: “La fame non mi spaventa”

Suor Cristina pronta ad approdare sull’Isola dei Famosi 2023: “La fame non mi spaventa”. La cantante, dopo aver lasciato l’ordine delle Orsoline, si prepara alla sua prima esperienza come concorrente di un reality show. Le sue parole generano polemiche: “Paragona il Terzo Mondo ad un reality”.

Suor Cristina parla dell’Isola dei Famosi 2023, è polemica: “La fame non mi spaventa”

Cristina Scuccia, in passato nota come Suor Cristina, sarà una dei concorrenti dell’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi. In molti sono curiosi di vedere come se la caverà in Honduras la cantante diventata famosa grazie alla sua vittoria nella seconda stagione di The Voice. A pochi giorni dall’inizio del reality, tuttavia, sono alcune sue dichiarazioni a fare notizia. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha infatti pubblicato alcune indiscrezioni, secondo le quali l’ex suora avrebbe affermato di non sentirsi spaventata dalla fame, in quanto abituata alle missioni umanitarie. Una frase forse infelice e superficiale che paragona una situazione molto delicata ad un programma televisivo. Nelle sue storie Instagram, Marzano bacchetta Cristina: “Ma come puoi paragonare la fame dei paesi del Terzo Mondo con un reality, abbi almeno la misericordia di non mettere queste cose in mezzo, nel rispetto dei cristiani”.

Il nuovo singolo La felicità è una direzione, il videoclip divide gli utenti

Negli scorsi giorni Cristina Scuccia ha pubblicato il videoclip del suo ultimo singolo, La felicità è una direzione. L’anteprima del video pubblicata sul suo profilo Instagram ha diviso il suo pubblico, tra chi sostiene la sua nuova evoluzione dopo l’addio ai voti e chi invece continua a criticare la sua scelta. “Avevi più carisma quando cantavi ed eri in Dio.” -la critica un utente- “Ti sei esposta con lui e adesso è come tu l abbia usato per ottenere visibilità e poi abbandonato”. Molte sue fan invece la difendono: “Alcuni commenti sono da brividi. A quanto pare una persona non può decidere cosa fare della propria vita senza che qualcuno senta il diritto di metterci bocca”.