Mancini già in crisi con l’Arabia, le critiche di Al-Qathani: “È un codardo”

Roberto Mancini, è già crisi con l’Arabia Saudita, la furia di Al-Qathani: “È un allenatore codardo”. Le recenti scelte del coach non sono andate giù all’ex stella della nazionale: “Ha abbandonato giocatori che hanno servito il calcio saudita”.

Dopo appena qualche mese sulla panchina dell’Arabia Saudita, c’è già aria di crisi per Roberto Mancini. Il noto allenatore aveva lasciato le redini dell’Italia lo scorso agosto per poi accettare l’offerta della nazionale saudita. Negli ultimi giorni il commissario tecnico è stato sommerso dalle critiche per aver escluso tre veterani dalla lista dei convocati della Coppa d’Asia: il portiere Nawaf Al-Aqidi, il centrocampista Salman Al-Faraj e l’attaccante Sultan Al-Ghannam.

Mancini si è difeso spiegando di averli tagliati per il loro atteggiamento verso la nazionale. Secondo l’allenatore, infatti, sono stati loro stessi a scegliere di lasciare il ritiro, in quanto completamente disinteressati alla nazionale senza garanzie di un posto da titolari: “È una situazione molto strana. È la prima volta che faccio un’esperienza così…Ma abbiamo trovato altri giocatori da schierare. Erano nella lista. Hanno chiesto di giocare titolari, però sono io l’allenatore e quello che prende le decisioni. Gli abbiamo chiesto due o tre volte se volevano giocare in nazionale e la risposta è stata no”.

“Salman mi ha detto che non vuole giocare le amichevoli.” -ha spiegato Mancini- “Ho chiesto a Sultan se era contento di farlo e mi ha detto che non era contento. Al-Ghannam ha detto che non era felice di giocare per la nazionale. Nawaf mi ha detto che sarebbe venuto, ma il giorno dopo, a Riyadh, ha detto che non voleva venire. Abbiamo cercato di parlare con lui e di inserirlo nella lista. Tre giorni fa, però, è andato dal nostro preparatore dei portieri e ha detto: ‘Non voglio restare qui se non posso giocare’. E io voglio solo giocatori che lottano per il loro Paese”.

La rabbia di Al-Qathani: “Mai visto un allenatore così codardo”

Le dichiarazioni di Roberto Mancini hanno provocato la rabbia di un ex stella dell’Arabia Saudita, il bomber classe 1982 Yasser Al-Qathani, in campo con i Green Falcons in 108 occasioni con 42 reti segnate. Intervistato su BeIN Sports, Al-Qathani si è scagliato contro il ct: “Come giocatori, abbiamo attraversato molte situazioni e e differenze, sia con gli allenatori che con i giocatori, ma non ho incontrato una persona più codarda di Mancini: un allenatore codardo che ha dimostrato di non meritare di guidare questa squadra e di essere una persona irrispettosa. Una delle qualità di un leader è che deve proteggere coloro che sono sotto la sua gestione, e invece ha abbandonato giocatori di cui sappiamo il servizio al calcio saudita. Dalle sue dichiarazioni, lo sapete è un bugiardo, per la scelta del momento, come l’incontro con Al-Ghannam avvenuto un mese fa”.