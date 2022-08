Famiglia Adams su Netflix, la nuova serie tv di Tim Burton: cast, uscita e trailer

Famiglia Adams su Netflix: Mercoledì, è questo il titolo del nuovo progetto, arriverà nei prossimi mesi sulla piattaforma streaming. Ha già attirato l’attenzione di molti per il cast ma soprattutto per la regia che porta la firma di Tim Burton.

Famiglia Adams su Netflix, la nuova serie tv di Tim Burton

Netflix ha annunciato la nuova serie tv Mercoledì che racconta le vicende della famiglia Adams. Particolare interessante si trova nella regia affidata al genio di Tim Burton che sicuramente sorprenderà con il suo estro.

In un lungo articolo-anteprima pubblicato da Vanity Fair, gli showrunner Millar e Gough hanno tenuto a sottolineare che, per quanto riguarda la storia, era importante che la serie “non sembrasse un remake o un revival”. La loro ambizione, invece, “era fare un film di otto ore di Tim Burton”. Millar ha aggiunto: “È qualcosa che esiste all’interno del diagramma di Venn di ciò che è accaduto prima, ma qualcosa che è a se stante.

Non vuole essere i film o la serie degli anni ’60. Questo era molto importante per noi e molto importante per Tim”.

Mercoledì: cast ed uscita

Protagonisti Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì, Catherine Zeta-Jones in quello di Morticia, Luis Guzmán in quello di Gomez e Isaac Ordonez nei panni di Pugsley. In arrivo sulla piattaforma il prossimo autunno 2022. Tanta è già l’attesa dopo le prime immagini pubblicate e condivise con i telespettatori e gli appassionati della famosa famiglia mostruosa, questa volta con la firma del grande regista Tim Burton.

La serie, composta da otto episodi, vedrà nel cast George Burcea nel ruolo di Lurch e Victor Dorobantu in quello di Mano. Annunciati anche Christina Ricci, Riki Laindhome, Jamie McShane, Percy Hynes White, William Houston e Tommie Earl Jenkins

Trailer della serie tv

Netflix ha pubblicato il teaser/trailer e la prima foto ufficiale di Wednesday.

