Gigi D’Alessio guarito dal Covid, la gioia sui social: “Ora festeggio davvero”

Gigi D’Alessio è finalmente guarito dal Covid. Un ottima notizia per il cantautore e per i suoi ammiratori, che possono tirare un sospiro di sollievo. Il musicista lo annuncia, sollevato, sui social: “Ora posso festeggiare davvero”.

Ottime notizie per Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano e giudice di The Voice Senior è finalmente guarito dal Covid-19. Lo ha annunciato sui social, rassicurando i suoi fan con un caloroso messaggio: “Capodanno l’ho festeggiato in casa, ma oggi festeggio per davvero: finalmente sono NEGATIVO! Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato in questi giorni, come sempre mi siete stati vicini come una famiglia Ci vediamo presto!”.

L’isolamento del cantautore: “Carica virale bassa, forse ha aiutato il vaccino”

Gigi D’Alessio era in isolamento da poco prima di Capodanno. Il cantautore partenopeo, dopo cinque tamponi antigenici negativi, aveva deciso di non rischiare e sottoporsi anche a un tampone molecolare, poi risultato positivo.

La carica virale, tuttavia, risultava particolarmente bassa: “Forse perché sono vaccinato”. Il cantante ha passato l’isolamento nella sua nuova villa a Posillipo, Napoli, insieme alla sua nuova compagna in dolce attesa, Denise Esposito.