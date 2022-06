Stranger Things 5: cosa sappiamo della stagione finale della serie

Stranger Things 5, cosa sappiamo della quinta stagione dello show cult? Dopo il successo della prima parte della stagione quattro, e con la parte due in arrivo, i fan si chiedono già cosa li aspetta nel prossimo capitolo. Ecco tutto quello che sappiamo.

Stranger Things 5, cosa sappiamo della quinta stagione?

Mentre i fan attendono con ansia l’uscita degli ultimi due episodi della quarta stagione, si comincia a parlare già di Stranger Things 5.

I fratelli Duffer, creatori della serie cult Netflix, hanno già assicurato che si farà e che sarà il capitolo conclusivo dello show. “Sette anni fa avevamo immaginato l’intero arco narrativo di Stranger Things e previsto una durata di quattro o cinque stagioni.” -spiegano in una lettera indirizzata al pubblico- “Poi ci siamo resi conto che quattro sarebbero state troppo poche, ma vedrete anche voi che ci stiamo avvicinando sempre più al finale. Infatti, la quarta stagione sarà la penultima e la quinta l’ultima“.

Matt e Ross Duffer, intervistati da Variety.com, hanno dichiarato di avere già la stagione 5 bene in testa: “Le domande che abbiamo sollevato nella quarta stagione servono a preparare il terreno per la stagione finale. Abbiamo scritto questo documento, ci abbiamo messo una settimana con i nostri scrittori. Lì dentro abbiamo scritto tutta la mitologia della serie, definendo cos’è il Sottosopra, da dove vengono i mostri e cosa significa tutto questo. In questa stagione, stiamo dando al pubblico una marea di informazioni, ma ci sono ancora misteri sul Sottosopra, grossi misteri“.

Nonostante la pausa causata dalla pandemia abbia creato alcuni grattacapi, gli autori della serie ne hanno approfittato per costruire il miglior finale possibile per la loro storia.

Tutto il materiale legato alla quinta e ultima stagione è stato già presentato e approvato. Secondo le ultime indiscrezioni, il finale della serie avrebbe fatto piangere i dirigenti di Netflix

Quando esce Stranger Things 5 su Netflix: riprese, programmi, data d’uscita

Per il momento non si sa ancora quando uscirà Stranger Things 5. Considerato che le riprese non sono ancora cominciate, è senz’altro prematuro pretendere una data d’uscita. Quel che è certo, secondo i fratelli Duffer, è che la storia farà un salto in avanti nel tempo.

La pausa forzata a causa della pandemia da Covid-19 ha messo i bastoni tra le ruote agli autori, che ora si ritrovano un cast cresciuto fin troppo per continuare ad essere credibile in un contesto scolastico. “Sono sicuro che faremo un salto temporale.” -afferma Ross Duffer- “Avremmo voluto girare le stagioni 4 e 5 di seguito, ma questo non è stato possibile”. Le riprese della serie richiederanno del tempo, ma i Duffer hanno assicurato che non si dovranno attendere altri tre anni per godersi la stagione finale.

Se tutto va come deve andare, Undici e i suoi amici dovrebbero tornare su Netflix tra il 2023 e il 2024.