Roberto Spada, dopo l’annuncio dello sfratto della casa occupata arriva il messaggio social della moglie

Roberto Spada continua a far parlare delle sue vicende non proprio legali. Ecco cos'è successo nelle scorse ore.

Roberto Spada ha ricevuto la notizia di sfratto per aver occupato una casa abusivamente per anni. Tuttavia, sembra che il membro del clan mafioso di Ostia stia ancora nell’appartamento. Intanto, aggredita truppa della Rai.

Roberto Spada, l’annuncio dello sfratto della casa occupata

Nei giorni scorsi era arrivata la notizia di sfratto a Roberto Spada, membro del clan mafioso di Ostia, che occupa una casa abusivamente. Ad interessarsi della vicenda, è stata una troupe di giornalista di Tgr Lazio che ha ricevuto minacce ed intimidazioni durante il servizio.

“La solidarietà dell’Azienda e mia personale alla giornalista e alla troupe del Tgr Lazio che sono stati bersaglio di tentativi di intimidazione mentre erano al lavoro per riferire di abusi e soprusi compiuti dalla criminalità. Una solidarietà estesa, dovunque siano di sede, a tutti coloro che lavorano per l’informazione del servizio pubblico in situazioni altrettanto difficili”. Questo il messaggio di Carlo Fuertes alla testata giornalistica regionale.

Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è espresso sulla vicenda: “Solidarietà e vicinanza alla troupe e alla redazione per l’inaccettabile aggressione subita ieri a Ostia. L’informazione ha il compito prezioso di documentare in modo libero la realtà e non può essere fermata da vili intimidazioni”.

Il messaggio social della moglie

“È tutto ok.. siamo ancora a casa e, insieme andremo avanti.

Qualche guaio? Certo!.. ma so che, chi vive nella periferia, sa di cosa parlo: CONTRATTO DI LOCAZIONE INESISTENTE!

Ovviamente avevo un contratto Acea e pagavo regolarmente le bollette (non le pubblico ma le consegnerò agli avvocati).

Inviavo soldi con bollettini emessi da me, per affitto (documentabili).

Oltre al danno la beffa, anzi ulteriore danno: è stato scritto il nome di mio figlio, MINORE, per un fatto accaduto.. VIOLAZIONE DEONTOLOGICA..

LUI sta affrontando, grazie a Dio, una messa alla prova in un ambiente sicuro.

Un bel teatrino come sempre dai☺️

Rassicuro chi ci vuole bene, so che siete in tanti.

Vi tengo aggiornati, grazie a chi ha mostrato interesse”.

