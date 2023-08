Maria Elena Boschi è incinta di Giulio Berruti? Le voci si rincorrono sempre di più per un dettaglio che il settimanale Chi ha immortalato nel corso di questa estate.

Maria Elena Boschi è incinta? Tutta la verità

Maria Elena Boschi è incinta del compagno Giulio Berruti? I due fanno ormai coppia da circa tre anni e l’ex ministra delle riforme ha più volte sostenuto la volontà di diventare mamma. Ma Maria Elena Boschi è incinta? A tal proposito ci sono dei segnali…

Il segnale durante una giornata sulla spiaggia

Un segnale importante, a tal proposito, è arrivato dagli esperti di gossip, che hanno immortalato i due mentre una carezza sulla pancia, mentre lei si rilassa distesa al sole. Sarà davvero arrivato il momento per Maria Elena di affrontare la gravidanza per dare alla luce il suo primo figlio?

Il desiderio di maternità

La deputata aveva parlato dell’argomento, anche recentemente, dicendo: “Non mi sento una donna “sbagliata” perché non ho figli, o almeno non ancora. In questi anni tanti amici mi hanno detto di farlo “perché poi non c’è tempo, che poi ci si lascia e si divorzia, ma i figli restano”. Io questi consigli non li ho voluti seguire. Ho sempre pensato che il figlio sarebbe arrivato con la persona giusta».

Chi è Giulio Berruti

Giulio Berruti, compagno di Maria Elena Boschi, è nato a Roma sotto il segno della bilancia. Suo padre è un famoso chirurgo e sua madre è l’avvocatessa Francesca Romana Reggiani. Giulio dopo il diploma al liceo scientifico si iscrive alla scuola di Odontoiatria dell’Università Tor Vergata. Nel 2010 raggiunge la laurea in Odontoiatria per poi avvicinarsi al mondo dello spettacolo con apparizioni sulle passerelle.

Berruti e Boschi stanno insieme da circa tre anni e tra i due si sta iniziando a parlare anche di matrimonio.