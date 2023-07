Facci, denuncia di stalking dall’ex compagna: lui si difende ma il suo programma in Rai è a rischio

Facci deve fare i conti adesso anche con una denuncia per stalking. Non finiscono i problemi per il giornalista che si difende.

Facci finisce ancora nella bufera a seguito della denuncia per stalking da parte della sua ex compagna. Una vicenda che si aggiunge agli attacchi che sta ricevendo dopo il suo articolo su Libero con il programma Rai a rischio.

Facci, denuncia di stalking dall’ex compagna: lui si difende

Il giornalista Filippo Facci dopo il suo articolo sulla vicenda La Russa, finisce ancora una volta nella polemica per una denuncia di stalking notificata dall’ex compagna. “È un atto amministrativo senza alcuna rilevanza. Stiamo valutando se presentare ricorso al Tar, ma ci si infila in una causa o in un percorso un po’ complicato” ha detto Facci a LaPresse. Non c’erano insulti nell’e-mail? “Non lo so, non me lo ricordo e francamente dove cominci l’insulto o la pesante considerazione critica non saprei neanche dirlo. Non me lo ricordo” ha risposto Facci.“Non c’è alcuna conseguenza di nessun tipo, tranne che sono dovuto andare in questura a ricevere questo pezzo di carta – ha sottolineato facendo sapere di essere difeso dall’avvocata Annamaria Bernardini de Pace, a titolo gratuito – Parliamo di uno scambio di mail come quelle che ci siamo scambiati nei vent’anni precedenti. È stato ritenuto un pretesto per fare una ulteriore causa da parte di questa persona che negli ultimi 4 mesi mi ha intentato 4 cause”.

“Questione di pochissimo conto, parliamo di una persona che io ho lasciato nel 2019, non è la mia ex moglie ma la madre dei miei figli – dice ancora il giornalista a Repubblica.it –. Lo stalking non è di chi lascia, no? E l’ho lasciata per un’altra donna con cui andrò a convivere. Comunque si tratta di uno scambio di mail e basta, tra l’altro questa persona l’ho anche denunciata io perché mi ha messo le mani addosso davanti ad altre persone”.

Il suo programma in Rai è a rischio

Al rischio c’è sempre il suo nuovo programma sui canali Rai dopo le polemiche a seguito del suo articolo su Libero. “Io sono il pretesto per cannoneggiare il governo. Qualsiasi giornalista in questa fase si trova a vivere una specie di ricatto, l’ha scritto anche Michele Serra qualche giorno fa”, ha detto Facci in un’intervista a Repubblica.it. Sulle conseguenze economiche di un eventuale stop, il giornalista sostiene che “la Rai non paga così tanto, ma sono soldi che mi servirebbero a campare. Comunque ripeto: sono un pretesto per battaglie molto più grandi di me, addirittura vengo messo assieme a Eugenia Roccella quando poi è una vita che le scrivo contro per le sue posizioni anti-abortiste”.

Tuttavia, sul caso interviene la presidente della commissione di Vigilanza Rai. “Ci apprestiamo a lavorare sul nuovo contratto di servizio: sarebbe inutile, contraddittorio e soprattutto svilente parlare di inclusione, pari opportunità, lotta alla violenza di genere e al sessismo, se poi tutto questo possa anche solo correre il rischio di essere smentito nei fatti”. Lo scrive la presidente della Vigilanza, Barbara Floridia, in merito al caso Facci. “Il rispetto di determinati principi e valori è alla base della convivenza civile e del concetto stesso di servizio pubblico . prosegue -. Al netto dell’attenzione che la Vigilanza dedicherà al caso, mi aspetto una presa di posizione seria e rigorosa dall’azienda”.