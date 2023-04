Stefania Pezzopane, chi è l’ex senatrice ed ex di Simone Coccia: perché si sono lasciati?

Chi è Stefania Pezzopane, ex senatrice e deputata del PD al centro del gossip per la sua relazione con Simone Coccia. Perché la politica e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si sino lasciati?

Nata a L’Aquila il 4 gennaio 1960, Stefania Pezzopane ha 63 anni ed è una politica italiana nelle fila del Partito Democratico. Più che per la sua lunga carriera politica, Pezzopane è finita sulla bocca di tutti per la sua lunga storia d’amore con Simone Coccia Colaiuta, ex spogliarellista 39enne in passato in tv a Uomini e Donne come corteggiatore. Nel corso degli anni ha ricoperto molte posizioni pubbliche importanti. Dal 2004 al 2010 è stata Presidente della Provincia dell’Aquila. A partire dal 2013, Pezzopane viene eletta senatrice della Repubblica, ruolo che ricopre fino al 2018, anno in cui passa alla Camera dei Deputati. Resta in carica fino al 2022, anno in cui si candida, invece, come sindaco dell’Aquila. La sua lista ottiene però solo il 20,6% dei voti, classificandosi al terzo posto dietro Americo Di Benedetto e il sindaco uscente riconfermato Pierluigi Biondi. Pezzopane fa ad oggi parte del Consiglio Comunale del capoluogo abbruzzese.

Vita privata, la storia d’amore con Coccia: perché si sono lasciati?

Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si incontrano per la prima volta nel 2014. Nonostante una differenza d’età di oltre vent’anni tra i due sboccia l’amore. La loro storia fa molto scalpore, ma i due restano insieme per diversi anni. , arrivando vicini anche al matrimonio. La coppia è spesso ospite in trasmissioni televisive e appare insieme nel videoclip musicale del brano Mia signora di Christian Palladino.

Il loro amore, tuttavia, si interrompe nell’aprile del 2023, quando la coppia annuncia la rottura. “Simone ed io non stiamo più insieme.” -spiega la senatrice sul suo profilo Instagram– “Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia”. Dietro la decisione c’è il troppo poco tempo passato insieme a causa dei rispettivi impegni lavorativi. Ne ha parlato lo stesso Coccia in un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Entrambi eravamo occupati: io ero impegnato, lei super impegnata. Ma mentre io esco alle 8 e torno la sera alle 18, lei esce alle 7 e rientra anche a mezzanotte. Lo capisco, eh. Ma nel tempo la relazione si indebolisce. Erano settimane che ci si vedeva una volta, forse due, la sera per mezz’ora: non era sufficiente per tenere in vita un rapporto di coppia”.