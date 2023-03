Carolina Crescentini, addio a Mare Fuori: il saluto commovente dell’attrice alla serie tv

Carolina Crescentini ha salutato il cast della serie tv di Mare Fuori, in onda con la terza stagione su Rai 2. L’attrice ha detto addio alla serie in un commovente video che è stato pubblicato sui social ed è diventato molto virale.

Carolina Crescentini, addio a Mare Fuori

Su Rai 2 è in corso la terza stagione di Mare Fuori con le riprese della prossima serie di episodi pronti a partire. Intanto, sul web è diventato virale l’addio al cast dell’attrice Carolina Crescentini, che fino alla terza stagione interpreta la direttrice dell’Istituto Penale Minorile, Paola Vinci.

L’attrice di recente si è raccontata nella puntata di Belve, proprio sul tema della trasgressione: “Non c’è un episodio trasgressivo che mi viene in mente forse è proprio il mio modo di vivere la vita a essere trasgressivo“ ha spiegato. “Tendenzialmente sono una donna fedele, ma anche io qualche volta ho avuto modo di tradire“. Sulle scene di sesso nei film, invece: “Non mi sento particolarmente in imbarazzo nelle scene di nudo, anche perché quando si gira non c’è niente di erotico. Con settanta persone della troupe davanti a te, tutto è decisamente freddo”.

Il saluto commovente dell’attrice alla serie tv

Il messaggio e il video dei saluti dell’attrice è arrivato su Instagram. “Grazie per questa avventura meravigliosa. Grazie per questo personaggio unico. Grazie amici miei per avermi insegnato tanto. Mi mancherete tantissimo“ ha scritto nella didascalia del post. “Grazie per esservi fidati di me. Grazie per quel provino, grazie Napoli per avermi fatto sentire a casa. E grazie pubblico meraviglioso per avermi scaldato il cuore. Ciao Paola, salutami Ancona” ha concluso l’attrice toscana.