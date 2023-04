Simone Coccia Colaiuta, chi è l’ex fidanzato di Stefania Pezzopane: vita privata, figli, Instagram

Chi è Simone Coccia Colaiuta, ex spogliarellista e modello in passato fidanzato dell’ex senatrice Stefania Pezzopane. Negli ultimi anni si è fatto conoscere sul piccolo schermo sia come corteggiatore a Uomini e Donne che come concorrente del GF 2018.

Chi è Simone Coccia Colaiuta, vita privata e carriera dell’ex fidanzato di Stefania Pezzopane

Nato a L’Aquila il 18 agosto 1983, Simone Coccia Colaiuta ha 39 anni ed è noto al pubblico italiano soprattutto per la sua relazione con l’ex senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane. La sua storia con la politica, di oltre vent’anni più vecchia di lui, è rimasta per molto tempo nei cuori del pubblico italiano. Ex modello, prima di diventare famoso sul piccolo schermo ha lavorato anche come muratore, spogliarellista e ballerino. Ha partecipato a molti concorsi di bellezza, per poi esordire in tv come corteggiatore a Uomini e Donne. Nel 2018 è uno dei concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello. Coccia si conquista il favore del pubblico e resta in casa arrivando a un passo dalla finale, classificandosi al quinto posto. Grazie a questa fama fa anche un’esperienza come attore, recitando in The Lady, serie di Lory Del Santo.

Cosa fa oggi l’ex corteggiatore? Simone Coccia si è messo in prima linea in diverse iniziative benefiche, come ad esempio un riparo per cani abbandonati da lui fondato e gestito, e una serie di interventi di raccolta di beni di prima necessità per il popolo ucraino. Lavora inoltre come ricercatore al Museo Itinerante sulla Grande Guerra 1915-1918 – La Casa del Soldato. “Sono ricercatore autodidatta da oltre 20 anni e divulgatore delle imprese di Gabriele D’Annunzio.” -spiega Coccia al Corriere– “Ho anche il patentino che mi consente la ricerca di cimeli nella Regione Veneto”. Dopo la fine della sua storia con Pezzopane, non ha escluso di tornare a lavorare anche come spogliarellista: “Il fisico me lo permette. Anche prima della pandemia avevo ripreso, però con il Covid andò tutto in fumo”.

Vita privata: la storia con Pezzopane, ex moglie, figli

In passato Simone Coccia Colaiuta è stato sposato con una donna lontana dal mondo dello spettacolo. Da questa relazione nasce suo figlio, Loris, che oggi lo aiuta nelle sue iniziative benefiche. Conosce Stefania Pezzopane nel 2014 e il loro amore fa subito scalpore. I due restano unitissimi per molti anni, arrivando vicini anche al matrimonio. La coppia è spesso ospite in trasmissioni televisive e appare insieme nel videoclip musicale del brano Mia signora di Christian Palladino.

Il loro amore, tuttavia, si interrompe nell’aprile del 2023, quando la coppia annuncia la rottura. “Simone ed io non stiamo più insieme.” -spiega la senatrice sul suo profilo Instagram– “Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia”. Dietro la decisione c’è il troppo poco tempo passato insieme a causa dei rispettivi impegni lavorativi. Ne ha parlato lo stesso Coccia in un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Entrambi eravamo occupati: io ero impegnato, lei super impegnata. Ma mentre io esco alle 8 e torno la sera alle 18, lei esce alle 7 e rientra anche a mezzanotte. Lo capisco, eh. Ma nel tempo la relazione si indebolisce. Erano settimane che ci si vedeva una volta, forse due, la sera per mezz’ora: non era sufficiente per tenere in vita un rapporto di coppia”.