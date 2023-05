Neonato rapito dal padre in ospedale: si cerca l’uomo

Un neonato è stato rapito dal padre in ospedale, un episodio sconcertante e sul quale sta indagando la polizia.

Mentre ci si avvicina al weekend, a non mancare sono le notizie di cronaca. Un neonato è stato rapito dal padre in ospedale, un episodio sconcertante e sul quale stanno indagando i carabinieri.

Gli agenti sono infatti a caccia dell’uomo.

Ospedale, neonato rapito dal padre

È successo qualche giorno fa presso l’ospedale Fornaroli di Magenta, città in provincia di Milano, luogo in cui si nota una vicenda triste e inconsueta. Un bambino di appena due mesi è infatti stato rapito da un uomo, che risponderebbe alla figura del padre. Il neonato si trovava in struttura a causa di alcuni problemi di salute.

Stando alle prime informazioni acquisite dai carabinieri, presentatisi sul posto, entrambi i genitori sarebbero tossicodipendenti e il bambino, sin da quando è nato, avrebbe evidenziato di essere positivo ad alcune sostanze stupefacenti, tra cui oppiacei e cocaina. Pertanto, vista la delicatezza del caso, i servizi sociali del comune di residenza del neonato erano già intervenuti per agire al meglio e tutelare il neonato, che non risulta residente a Magenta, bensì in un altro comune.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

In base a ciò che già si sa, il giudice si era trovato costretto a disporre la decadenza della podestà genitoriale, essendo entrambi non consoni ad accudire un figlio, come riportato da Il Giorno.

Una situazione già molto complessa, andata a complicarsi ulteriormente con il rapimento del neonato, avvenuto il 3 Maggio. A rapirlo proprio il padre che lo avrebbe preso e allontanao dall’ospedale. Da quella mattina nessuno ha avuto più sue notizie e i protagonisti dell’episodio – genitori e figlio – sembrano essersi dileguati. La struttura ha così avvisato le forze dell’ordine che si stanno aiutando ricostruendo la dinamica e andando alla ricerca del presunto rapitore, anche se per adesso non si sa molto.

LEGGI ANCHE: Fiumicino, tenta di rapire un bambino che reagisce e corre in casa.