Andrea Purgatori, i funerali: quando, dove si terranno e i risultati dell’autopsia

Andrea Purgatori: i funerali si terranno dopo la camera ardente del pomeriggio di ieri, giovedì 27 luglio. Il via libera è arrivato dopo l’autopsia effettuata sul corpo del giornalista. Rimane la denuncia della famiglia che vuole vederci chiaro.

Andrea Purgatori, i funerali: quando e dove si terranno

Dopo la morte improvvisa del giornalista Andrea Purgatori è arrivato il momento dell’ultimo saluto da parte dei suoi cari ed amici. Prima la camera ardente per Purgatori aperta a Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, tra le 15 e le 17 di giovedì 27 luglio. Mentre alle 10 di questa mattina, venerdì 28 luglio, avranno luogo i funerali nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto, la chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma.

“Proporrò che una delle sale stampa della Camera dei deputati sia intitolata alla memoria di Andrea Purgatori, per ciò che ha significato per il giornalismo italiano”. Lo scrive sui suoi canali social, insieme a un ricordo del giornalista scomparso, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, dopo aver lasciato la camera ardente in Campidoglio dove si è soffermato con i figli del giornalista.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

I risultati dell’autopsia

I risultati ufficiali dell’autopsia sul corpo di Purgatori arriveranno il 6 settembre ma emerge dalle prime indiscrezioni che una delle cause della morte del giornalista è da imputare a un problema cardiopolmonare. Tuttavia, secondo la denuncia della famiglia ci sarebbe quella di una pericardite settica, che potrebbe essere stata la causa dell’aggravarsi delle condizioni di Purgatori. La struttura ha comunque precisato che il giornalista “ha svolto solo accertamenti di diagnostica per immagini e una biopsia”.