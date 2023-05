Sciopero degli aerei il 19 Maggio: quali i voli garantiti?

Il 2023 è stato l’anno delle tante novità. Dalla politica alla “guerra”, toccando diversi ambiti, tra cui quello degli scioperi, fino a questo momento molto frequenti. Venerdì 19 Maggio arriva così un altro sciopero, quello degli aerei.

Non mancheranno però i voli garantiti.

Venerdì 19 Maggio c’è lo sciopero degli aerei: quali sono le motivazioni

Arriva la notizia di un altro sciopero, che avrà inizio Venerdì 19 Maggio e coinvolgerà gli aerei. L’astensione dal lavoro riguarda i dipendenti dell’assistenza a terra, la cosiddetta handling aeroportuale e avrà luogo nei maggiori aeroporti italiani. Ad aggiungersi alla manifestazione c saranno anche i lavoratori di Air Dolomiti, di Volotea e della compagnia American Airlines, in più quelli di Emirates. In circa 24 ore dovrebbero essere cancellati almeno 200 voli.

La protesta ha lo scopo di criticare la situazione legata ai contratti e ai salari, come spiegato in una nota da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo:

“La situazione per il settore dell’handling è divenuta ormai inaccettabile. È necessario arrivare quanto prima ad un rinnovo contrattuale atteso ormai da 6 anni che restituisca potere d’acquisto ai salari e dignità alle migliaia lavoratrici e lavoratori degli aeroporti italiani che affrontano ogni giorno con professionalità e serietà il proprio lavoro, incondizionati assolutamente inadeguate e con stipendi insufficienti. Siamo pronti a dare battaglia su questo aspetto e, se le nostre istanze non verranno ascoltate, lo sciopero di venerdì sarà solo la prima azione di rivendicazione proprio all’inizio di un’altra estate calda per il trasporto aereo, con il rischio concreto di compromettere la continuità dei servizi aeroportuali all’utenza”.

Viste le premesse, potrebbe trattarsi del primo di una lunga serie di scioperi, qualora la situazione non venisse risolta.

I voli garantiti

Come ogni sciopero che si rispetti, ci saranno delle fasce orarie garantite, mesedima situazione per determinati voli. In questo caso si tratta di tutti i voli di Stato: di emergenza, umanitari, militari, sanitari e di soccorso. In più i voli charter e nelle fasce che comprendono le 7-10 e le 18-21.

L’astensione dal lavoro avrà una dara di 24 ore.

