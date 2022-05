Star Wars Day 2022: perchè il 4 maggio è il giorno di Guerre Stellari

Star Wars Day 2022: perché il 4 maggio è il giorno dedicato alla saga di Guerre Stellari? Oggi, come ogni anno, si celebra l’universo narrativo di George Lucas. Da dove nasce questa usanza?

Il 4 maggio è lo Star Wars Day 2022: perché si celebra Guerre Stellari?

Oggi, 4 maggio, è lo Star Wars Day 2022, il giorno dedicato alla celebrazione della saga di Guerre Stellari. È un giorno di festa per tutti fan di una delle serie fantascientifiche più amate di tutti i tempi.

Nato da scherzi ed eventi non ufficiali tra appassionati, lo Star Wars Day è stato gradualmente accettato e adottato anche dalla Lucasfilm e dalla Disney come data ufficiale per l’annuale celebrazione della saga. I più appassionati colgono questa occasione per partecipare ad eventi a tema o per riguardarsi i tanti film e serie tv dell’universo di George Lucas.

Ma come mai si festeggia proprio il 4 maggio? La data è stata scelta a causa di un gioco di parole legato ad una delle frasi più distintive di Guerre Stellari: “May the force be with you“ (in inglese, Che la forza sia con te).

La citazione può infatti essere trascritta anche come “May the fourth be with you“ (Che il 4 maggio sia con te), giocando sul doppio significato di “May”, che può essere sia un verbo che “maggio”, e l’assonanza tra “Force”, forza, e “Fourth”, quarto.

La curiosa coincidenza: quando fu usata la frase per la prima volta?

Curiosamente, questo gioco di parole fu utilizzato per la prima volta in ben altro contesto, nel 1979. Il 4 maggio di quell’anno Margaret Thatcher diventò la prima donna ad essere eletta Primo Ministro del Regno Unito. In quell’occasione, il suo partito fece pubblicare un augurio sul London Evening News, che recitava: “May the fourth be with you, Maggie.

Congratulations”.