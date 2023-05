Star Wars Day 2023 si festeggia con i Simpson, nuovo corto su Disney+

Disney+ festeggia lo Star Wars Day 2023 con un corto animato con i Simpson, tutte le novità in arrivo in streaming per il May the 4th.

Star Wars Day 2023, nuovo corto crossover con i Simpson su Disney+. Tutte le novità del 4 maggio per festeggiare in grande stile il May the 4th sulla piattaforma streaming.

Star Wars Day 2023, corto crossover con i Simpson su Disney+

Il 4 maggio i fan di Guerre Stellari festeggiano il May the 4th, lo Star Wars Day, una giornata in cui celebrare l’universo narrativo nato dalla mente di George Lucas. Per l’occasione, su Disney+ arriva un nuovo corto animato dei Simpson dedicato alla saga fantascientifica, Maggie Simpson e il ritorno nella Galassia lontana lontana. Si tratta del secondo crossover tra Star Wars e la strampalata famiglia americana dopo Star Wars dopo Il Risveglio della Forza dopo il riposino, uscito nel 2021 sempre in occasione del 4 maggio. In questo corto, Homer perde le tracce della piccola Maggie che si imbuca nella carrozzina volante di Grogu, il Baby Yoda di The Mandalorian, e parte per una frenetica avventura attraverso la galassia.

Tutte le novità per il May the 4th, nuove serie nel mondo di Star Wars

Disney+ ha molte altre chicche in serbo per i fan di Star Wars, con ben due nuove serie animate. La prima, Young Jedi Adventures, è dedicata ai più piccini e vede protagonisti un gruppo di giovani Padawan durante il loro addestramento come Cavalieri Jedi. La seconda, invece, è un gradito ritorno per i fan dell’animazione sperimentale. Torna infatti Star Wars: Visions, con una seconda raccolta di corti ambientata nell’universo della serie prodotti in vari stili da studi di tutto il mondo.