Elezioni Spagna 2023: i risultati con i Popolari davanti ai Socialisti

Elezioni Spagna 2023: dalle urne è venuta fuori la vittoria del Partito Popolare guidato da Alberto Nunez Feijòo. Tuttavia, sembra che i numeri non siano abbastanza alti per poter governare con la maggioranza assoluta.

Elezioni Spagna 2023: i risultati

Le elezioni in Spagna 2023 si sono concluse con la vittoria del partito popolare con alla guida Alberto Nunez Feijòo. “Sono molto orgoglioso, abbiamo vinto le elezioni”, ha commentato il leader del Partito popolare Feijòo. “Un risultato impensabile un anno fa”, ha aggiunto. “Come candidato del partito più votato, credo che il mio dovere sia aprire il dialogo, guidare questo dialogo e cercare di governare il nostro Paese. Il nostro dovere è evitare un periodo di incertezze”, ha aggiunto mentre veniva acclamato dai sostenitori. “Chiedo formalmente che nessuno abbia di nuovo la tentazione di bloccare la Spagna”, ha concluso.

I Popolari davanti ai Socialisti

I Popolari dunque sono davanti con 136 seggi e l’ultradestra Vox cala a 33, ma insieme non avrebbero la maggioranza assoluta. Psoe a 122, quarta forza la sinistra di Sumar con 31. “Gli spagnoli che oggi sono preoccupati sappiano che non li deluderemo, e che resisteremo: siamo assolutamente pronti sia a fare opposizione, sia a un ritorno alle urne”: sono state le parole del leader di Vox, Santiago Abascal, commentando nella sede del partito a Madrid i risultati delle elezioni generali spagnole che non sono andate bene per il suo partito. Tuttavia, ci potrebbe anche essere il rischio di dover tornare alle urne: “Ho una notizia molto brutta: Pedro Sanchez, pur avendo perso, può bloccare la nomina (del leader popolare Feijòo, ndr) ed essere nominato lui con l’appoggio del comunismo, del separatismo golpista e del terrorismo”, ha affermato Abascal.