Mufasa: Il Re Leone, quando esce e dettagli sul film prequel Disney

Mufasa: Il Re Leone è in programma il prequel del famoso film della Disney. Svelati alcuni dettagli sul progetto cinematografico.

Mufasa: Il Re Leone è il film che rappresenta un prequel del famoso racconto Disney. Nelle ultime ore, il regista ha svelato alcuni dettagli sulla trama dell’opera cinematografica così come si anata l’idea di quest’avventura.

Mufasa: Il Re Leone, quando esce

Mufasa: Il Re Leone arriverà al cinema nel 2024. Si tratta del prequel del famoso film Disney del Re Leone. Il film racconta la storia delle origini dell’iconico padre Disney, esplorando la sua infanzia con suo fratello nemico Scar.

C’è ancora da attendere circa un anno e mezzo per poter vedere il film nelle sale cinematografiche

I dettagli sul film prequel Disney

La regia è affida a Barry Jenkins che sul film ha dichiarato: “Mufasa è la storia delle origini di uno dei più grandi re delle Terre del Branco e sarà una storia raccontata in diverse linee temporali“. “Ho dovuto fare questo film. Perché quando avevo 14 anni crescevo due nipoti e c’era una videocassetta che abbiamo visto circa 95 volte nell’arco di due giorni.

Pensavo a Mufasa e a come diventa grande. Mufasa è grande per via della famiglia e degli amici che ha con sé”, ha commentato il regista.

Nel teaser mostrato si sente una narrazione a cura di Rafiki che svela che Mufala nacque “senza una goccia di regalità nel sangue” e fu costretto a crescere da solo, orfano. Pumba, Rafik, e Timon racconteranno la storia di Mufasa e la sua ascesa a Re Leone per trovare il suo posto “nel cerchio della vita“.

Billy Eichner e Seth Rogen torneranno a interpretare Timon e Pumba.

