Pamela, a love story su Netflix: documentario su Pamela Anderson. Trailer ed uscita

Pamela, a love story è il documentario che racconta gli anni del successo ma anche difficile di Pamela Anderson. La reginetta di Playboy degli anni novanta racconta quanto è stato complicato per lei anche quando aveva successo.

Pamela, a love story su Netflix: documentario su Pamela Anderson

Pamela, a love story è il nuovo documentario in arrivo su Netflix che racconta la vita e il passato dell’icona degli anni 90′ Pamela Anderson.

“Avevo rimosso il capitolo della videocassetta rubata per poter sopravvivere e ora è tornata in pieno a colpirmi” dice Anderson “Voglio prendere il controllo della mia storia per la prima volta”.

Il regista White, ha spiegato che sono stati i figli Brandon e Dylan, oggi di 26 e 24 anni, a spingere la madre a raccontare la sua storia “adorano la madre e sono dispiaciuti di vederla raccontata come non è in verità.

Pamela è una donna per natura onesta e sempre franca, anche per questo spesso si è scottata nella vita”.

La sinossi ufficiale presenta il documentario così: “Pamela Anderson racconta in prima persona con video e diari personali la storia dell’ascesa alla fama, gli amori complicati e il famigerato scandalo del video a luci rosse”. Si tratta di “un ritratto intimo e umanizzante di una delle donne più affascinanti e famose al mondo e racconta la vita e la carriera di Pamela Anderson da ragazza di provincia a sex symbol internazionale, attrice, attivista e madre affettuosa”.

Attraverso questo racconto si cercherà di mostrare cosa si nascondeva dietro al personaggio Pamela e quanto è stato difficile per lei “sopravvivere” in un mondo quasi interamente maschilista e sessista.

Trailer ed uscita

Il trailer ufficiale è stato pubblicato sul web da Netflix e la data d’uscita sulla piattaforma streaming è il 31 gennaio. Per ora vengono mostrate le prime immagini in esclusiva del documentiario che vede protagonista in prima persona la stessa Pamela Anderson.

