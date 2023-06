Squid Game 2: trama, trailer cast e data di uscita

Divenuta ormai una certezza, la piattaforma di Netflix continua a sfornare moltissimi titoli. Ecco allora che si attende con grande curiosità Squid Game 2, serie tv che ha fatto il giro del mondo e di cui si è parlato moltissimo.

Di seguito trama, cast e trailer.

Squid Game 2: trama e cast

A quasi due anni di distanza dalla prima stagione, ecco che Netflix conferma che ci sarà un secondo capitolo della serie Squid Game. Un debutto da sogno, avvenuto durante il lockdown, periodo che ha sicuramente favorito la visione – in massa – di molti utenti. Una storia cruda ma originale che ha scaturito diverse polemiche. Molti giudizi (opposti) che le hanno però permesso di acquisire popolarità. Ecco allora che si attende, con estrema curiosità, la seconda parte.

Prima delle ultime ore le informazioni su Squid Game 2 erano ben poche, se non il fatto che ci sarà una bambola assassina. Il cast prevede qualche novità, oltre alle conferme e ai volti già noti. Molte notizie si hanno grazie all’evento svoltosi il 17 Giugno in Brasile.

Il secondo capitolo avrà come protagonista sempre Seong Gi-hun, che vuole distruggere l’intero sistema di Squid Game, dopo aver capito che il gioco ha l’obiettivo di far scommettere i “ricchi” sulla pelle dei concorrenti, pronti a fare di tutto per vincere un’ingente somma di denaro. La prima stagione si è conclusa con il decesso di colui che era il creatore e che sembrava invece essere un povero (e anziano) giocatore, addirittura il primo concorrente in gara (lo 001). Successivamente il protagonista scopre la sua vera identità. In più, anche senza di lui, il gioco continua a reclutare concorrenti disperati. Il protagonista, anziché lasciare il paese, vuole affrontare i malvagi e vendicare giustizia. Per questo la seconda stagione dovrebbe riprendere da dove si è interrotta. Seong Gi-hun dovrà ritornare nel luogo in cui si “gioca” per cercare di distruggere dall’interno il sistema, senza farsi scoprire dai cattivi. Una trama ben definitia non c’è ancora, ma appare chiaro che tratterà le medesime tematiche.

Essendo a tutti gli effetti un sequel, il cast rimane lo stesso e presenta Lee Jung-jae (nelle vesti di Seong Gi-hun) a Lee Byung-Hun a ricoprire il ruolo del Front Man. Inoltre sono presenti nuovi volti: Yim si-wan, Kang- Ha Neul, Park Sung-Hoon e Yang Dong-Geun.

LEGGI ANCHE: Inaki Godoy, chi è Rufy nel live action Netflix di One Piece: carriera, età, vita privata.

Il trailer della serie tv