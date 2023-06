Britney Theriot, chi è la fidanzata di Russell Crowe: vita privata, carriera, età

Chi è Britney Theriot, fidanzata di Russell Crowe. Dopo la fine del suo matrimonio con Danielle Spencer, l’attore hollywoodiano ha trovato l’amore fuori dal mondo dello spettacolo. Cosa sappiamo della sua nuova partner?

Chi è Britney Theriot, fidanzata di Russell Crowe: vita privata, carriera

Il noto attore neozelandese Russell Crowe, dopo la separazione e il lungo divorzio dalla sua ex moglie, Danielle Spencer, ha ritrovato l’amore tra le braccia di un’altra donna, oggi ben lontana dal mondo dello spettacolo. La sua attuale fidanzata è infatti Britney Theriot, affascinante 31enne originaria di New Orleans, in Louisiana. Da ragazza ha frequentato St. Mary’s Dominican High School, una scuola privata femminile, e ha poi concluso i suoi studi con una laurea in Ingegneria Elettronica alla Louisiana State University.

Dopo la laurea Britney ha provato a lanciarsi nel mondo del cinema come attrice. Dopo un piccolo ruolo in Broken City nel 2013, tuttavia, decide di lasciarsi alle spalle la recitazione e di cambiare carriera. Dal 2017 lavora come agente immobiliare, diventando negli anni una dei dipendenti di punta di Mirambell Realty, agenzia con sede in Louisiana.

Vita privata, il primo incontro e la relazione con l’attore

Britney Theriot e Russell Crowe si incontrano per la prima volta proprio grazie a Broken City. L’attore hollywoodiano è infatti uno dei protagonisti della pellicola, insieme a Mark Wahlberg e Catherine Zeta-Jones. Anni dopo questo primo incontro, i due si riavvicinano qualche anno dopo il divorzio dell’attore. Iniziano la loro relazione nel 2020, ma la tengono segreta fino al 2022, quando escono allo scoperto sul red carpet, partecipando insieme alla prima a Roma di Poker Face. I due si amano moltissimo e condividono molte passioni, come quelle per il tennis, per la bici e per i cani. Russell Crowe pare persino pronto a chiederle la mano. Una passo inaspettato per l’attore che, nel 2016, era parso un po’ restio a risposarsi: “Niente di quello che mi è successo ha cambiato la mia convinzione nella bellezza del matrimonio, ma sceglierei di farlo di nuovo? Non ne sono sicuro. Ho quello che sento essere un obbligo nei confronti dei miei figli, di non confondere troppo le loro vite. È già abbastanza complicato per loro. C’è la vita stessa, poi c’è la vita da figli di una persona famosa”.