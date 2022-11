A partire dal 30 novembre Spotify Wrapped 2022 svela gli artisti, gli album, le canzoni, le playlist e i podcast che hanno scandito il nostro 2022. Per ognuno degli utenti, quindi, sarà possibile vedere quali sono i brani che più ha ascoltato nel 2022, creando così un’esperienza personalizzata in-app.

Spotify Wrapped 2022: arriva la classifica personalizzata dei brani più amati

Grazie a Spotify Wrapped 2022 in arrivo sulla piattaforma musicale sarà possibile scoprire e condividere con orgoglio la musica e i podcast che più ci hanno fatto compagnia durante l’anno.

In Italia, per il secondo anno consecutivo, Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato del 2022, seguito da Lazza e thasup, in seconda e terza posizione.

In quarta e quinta troviamo Blanco e Marracash. L’artista donna più ascoltata è invece Madame che si posiziona all’ottavo posto.

L’album con il maggior numero di stream è Sirio di Lazza.

Le canzoni più ascoltate in Italia

Brividi di Mahmood e Blanco nel 2022 ottiene il record di canzone più ascoltata, seguita da Shakerando di Rhove e La coda del diavolo di Rkomi e Elodie. In quarta e quinta posizione ci sono Salvatore di Paky e [email protected]++ere [email protected] di thasup.

Spotify Wrapped 2022, gli artisti più ascoltati all’estero

Per il terzo anno consecutivo l’artista più ascoltato a livello globale è la superstar portoricana Bad Bunny, mentre “As It Was” di Harry Styles è la canzone con il numero di stream più alto in assoluto.

I Maneskin restano invece gli artisti italiani più ascoltati all’estero, seguiti dai Meduza e Gabry Ponte. Nella top 10 anche Laura Pausini, che diventa l’artista donna italiana più ascoltata in streaming nel mondo.