Noi siamo leggenda, serie tv di Rai 2 con il cast di Mare Fuori: trama, uscita e trailer

Noi siamo leggenda è la nuova serie tv di Rai 2 con parte del cast di Mare Fuori. Non c’è ancora l’ufficialità della data di uscita ma si è a conoscenza del periodo. Ecco, di seguito, il cast e il trailer della nuova fiction in arrivo nei prossimi mesi.

Noi siamo leggenda, serie tv di Rai 2 con il cast di Mare Fuori: trama e uscita

Noi siamo leggenda è la nuova serie tv in onda in prima serata su Rai 2 a partire dall’autunno 2023 anche se non c’è ancora l’ufficialità sulla data. Probabile anche che possa arrivare a dicembre 2023. Al centro della storia ci sono drammi adolescenziali e superpoteri. Dunque, alcuni supereroi sono protagonisti della nuova fiction. La curiosità è che gran parte del cast è formato dalla fortunata serie tv, sempre di Rai 2, Mare Fuori.

Antonia Liskova

Nicolas Maupas (Filippo in Mare Fuori)

Giacomo Giorgio (Ciro in Mare Fuori)

Antonio Gerardi

Valentina Romani (Naditza in Mare Fuori)

Domenico Cuomo (Cardiotrap in Mare Fuori)

Beatrice Vendramin

Marta Giovannozzi

Milena Miconi

