Allerta meteo mercoledì 1 marzo: le regioni a rischio e l’avviso della Protezione Civile

Allerta meteo prevista su alcune regioni italiane per la giornata del primo giorno del mese di marzo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha provveduto a diramare un bollettino di criticità per mettere in guardia dai rischi.

Allerta meteo mercoledì 1 marzo: le regioni a rischio Con il mese di marzo arriva una nuova allerta meteo. Sono previste turbolenze e calo di temperature su 11 regioni italiane. Secondo il Dipartimento della Protezione Civile si prospetta allerta arancione sul settore sud-orientale dell’Emilia-Romagna. Valutata, inoltre, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Campania, Marche, Molise, Puglia, Umbria e su alcuni settori di Calabria, Emilia-Romagna, Lazio e Sardegna. 📅 Mercoledì #1marzo

🔔🟠#allertaARANCIONE in Emilia-Romagna

🔔🟡 #allertaGIALLA in 11 regioni

🌨️⛈️💨 Pioggia, neve e venti di burrasca al Centro-Nord

L'avviso della Protezione Civile Come sempre il Dipartimento della Protezione Civile ha provveduto a diramare un bollettino di criticità per mettere in guardia dai rischi del maltempo. "Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dalle prime ore di mercoledì 1° marzo piogge da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporali, su Emilia-Romagna, specie settori orientali, Marche, Abruzzo, specie settori settentrionali e Sardegna, specie settori meridionali. Inoltre si prevede il ritorno della neve al di sopra dei 200-500 m sull'Emilia-Romagna e al di sopra dei 400-600 sull'Appennino Toscano, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori. Sono previsti venti di burrasca settentrionali sulla Liguria e dai quadranti meridionali sulla Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte".