Spare, il libro del principe Harry arriva in Italia: quanto cosa e cosa contiene

Spare, il libro del principe Harry arriva ufficialmente in Italia con la sua pubblicazione in tutto il mondo. Nelle ultime ore è stato il titolo più ricercato e tanti non vedono l’ora di poterlo acquistare on line e nelle librerie.

Spare, il libro del principe Harry arriva in Italia: quanto cosa

Spare è il titolo del libro del principe Harry e viene pubblicato in tutto il mondo martedì 10 gennaio 2023.

L’edizione italiana, curata da Mondadori, consiste in 540 pagine e ha un costo in Italia di 25 euro. Per sbaglio è stato già diffuso in Spagna e chi l’ha letto crede già che possa essere il libro dell’anno con tanti aneddoti ed accuse sulla famiglia reale.

Cosa contiene

Il libro è diviso in tre parti, dai titoli suggestivi: «Dal profondo della notte che mi avvolge», «Sanguinante ma indomito» e «Capitano della mia anima».

“Dopo 38 anni in cui ho visto la mia storia raccontata da così tante persone con distorsioni e manipolazioni intenzionali, sembrava il momento giusto per rivendicare la mia storia e raccontarla io stesso”, ha affermato il Duca di Sussex in un’intervista al canale britannico ITV, trasmessa due giorni prima della pubblicazione ufficiale del suo libro “Spare”. “Amo mio padre, amo mio fratello, amo la mia famiglia e li amerò per sempre.

Nulla di ciò che ho scritto in questo libro è stato fatto con l’intenzione di fare del male”, ha sottolineato, assicurando che sperava per una “riconciliazione”.

