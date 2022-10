Tulsa King: uscita, cast e trailer della serie tv con Sylvester Stallone

Tulsa King è la serie tv con protagonista Sylvester Stallone. L’attore veste i panni di un mafioso nel nuovo progetto targato Paramount+. Lo stesso attore in un’intervista ha parlato della serie e del suo personaggio.

Tulsa King: uscita

Tulsa King è la nuova serie tv con protagonista Sylvester Stallone. Negli USA l’uscita è prevista per il 13 novembre su Paramount+, in Italia non è ancora stata comunicata la data ufficiale ma dovrebbe arrivare nel 2023.

In un’intervista rilasciata a Tv sorrisi e canzoni, Stallone ha raccontato la serie tv: “Negli Stati Uniti principalmente esistono due tipologie di persone. Chi vive sulla costa Est è più elegante, in giacca e cravatta, molto preciso. Chi invece vive sulla costa Ovest, ha un carattere più duro, come quello dei cowboy di una volta. Tulsa King mescola questi due retaggi: il mio personaggio, infatti, è un mafioso dell’Est, di New York, che esce di prigione e viene mandato a Tulsa”.

E in merito al suo personaggio, spiega: “Il mio Dwight è un uomo tradito: è stato in prigione per 25 anni, ha tenuto la bocca cucita. Adesso finisce, per decisione dei suoi nuovi capi, in mezzo al deserto e a gente vestita da cowboy. E vuole rivalersi”.

Tulsa King: cast

Oltre che da Stallone, la serie è interpretata anche da Andrea Savage (I’m Sorry), Max Casella (The Tender Bar), Martin Starr (Silicon Valley), Domenick Lombardozzi (The Irishman), Vincent Piazza (Boardwalk Empire), Jay Will (The Marvelous Mrs.

Maisel), A.C. Peterson (Superman & Lois) con Garrett Hedlund (The United States vs. Billie Holiday) e Dana Delany (Body of Proof). I produttori esecutivi della serie sono Sheridan, Winter, Stallone, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Allen Coulter e Braden Aftergood.

Trailer della serie tv con Sylvester Stallone

Di seguito, ecco l’ultimo trailer in lingua italiana pubblicato sul web.

