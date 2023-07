Friuli Venezia Giulia, maltempo devasta tutto: il conto dei danni e diversi feriti

Friuli Venezia Giulia, maltempo: una forte grandinata ha causato diversi danni in molti Comuni della Regione ed a causa dei chicchi grossi molti sono rimasti feriti anche se nessuno è in gravi condizioni.

Friuli Venezia Giulia, maltempo devasta tutto

Il maltempo che si sta abbattendo al Nord in questi giorni sta causando diversi danni e problemi ai cittadini. Il Friuli Venezia Giulia, in particolare, è stato devastato dalle forti piogge e grandinate soprattutto. In aula il governatore Massimiliano Fedriga ha annunciato: “Stiamo firmando lo stato di emergenza, la regione è fortemente colpita. Pensiamo a Mortegliano, dove stanno evacuando la casa di riposo o alle case private danneggiate in modo drammatico, così come l’agricoltura. Mai si era visto un evento simile. Su questo interverremo per dare riposte rapide ed efficienti. Stiamo scrivendo un emendamento da 50 milioni di euro”. Sono una sessantina i comuni della Regione dai quali sono giunte segnalazioni di tetti scoperchiati, alberi caduti, danni ad auto ed allagamenti. Gli interventi di soccorso portati a termine nella notte sono 30 e più di 100 alle 8 del mattino erano in coda.

Il conto dei danni e diversi feriti

Mentre si fa la conta dei danni, si cerca anche di risolverne alcuni. La Protezione civile del Fvg collabora con Enel per risolvere tempestivamente la disalimentazione di numerose utenze. I passaggi temporaleschi hanno provocato guasti a oltre 30 linee di media tensione. Mentre nelle province di Pordenone, Udine e Gorizia centinaia di uomini e mezzi stanno liberando strade e supportando l’attività dei Vigili del fuoco. Alcune persone sono state ferite dai grossi chicchi di grandine che che hanno sfondato i parabrezza delle macchine e danneggiato anche tante facciate delle case.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La Banca 360 Fvg ha stanziato un plafond di 30 milioni di euro per famiglie, aziende e imprese agricole. “In questi momenti così concitati – ha fatto sapere il presidente Luca Occhialini – il Credito cooperativo si deve dimostrare a maggior ragione pronto a dare una mano alla propria gente. Ci giungono segnali allarmanti anche dal comparto agricolo, da sempre molto rappresentato nella compagine della nostra banca, e quindi siamo al fianco di soci e clienti per aiutarli a ripartire di slancio, con il consueto spirito delle genti orgogliose che abitano le nostre terre”.

LEGGI ANCHE: Lombardia, il maltempo ha allagato e danneggiato Milano: una ragazza di 16 anni è morta a Brescia