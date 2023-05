2 Maggio, giornata mondiale del tonno: la specie più diffusa nel mar Mediterraneo

Negli ultimi anni sono sempre più diffuse le giornate dedicate all’ambiente, agli animali o comunque ad altri eventi di diverso tipo. Il 2 Maggio si celebra la giornata mondiale del tonno, la specie più diffusa nel mar Mediterraneo.

Un animale importantissimo per la fauna marina.

Giornata mondiale del tonno: ruolo fondamentale

Dopo la giornata mondiale del pinguino (celebrata il 25 Aprile), oggi si parla del World Tuna Day, ovvero la giornata mondiale del tonno. Un pesce che si dimostra fondamentale per l’ecosistema dei mari e per la sicurezza alimentare di moltissime comunità. Il tonno è a tutti gli effetti uno dei protagonisti per l’equilibrio naturale delle acque, come quella del Mediterraneo, dato che sottrae il carbonio e permette la circolazione di nutrienti.

Stando ai dati diffusi dal WWF, il tonno mostra di avere un ruolo fondamentale per la fauna marina, come dimostrato da un loro comunicato: “Contribuiscono all’equilibrio naturale degli ecosistemi marini sequestrando il carbonio e facendo circolare nutrienti”.

Un animale conosciutissimo e molto importante, ma nonostante questo il numero di tonno che viene mangiato e l’eccessiva pesca, molte volte fuori dalla legalità poiché non dichiarata, mettono a repentaglio numerose specie di questi esemplare; ciò potrebbe portare al rischio estinzione in alcune zone del mondo. A denunciare questa difficile situazione è stata la stessa associazione pro ambiente che rimprovera questa condizione. Per loro risulta doveroso “cambiare il modo e la quantità con cui peschiamo e consumiamo il tonno. E questo è possibile attraverso l’implementazione di strategie di cattura basate su evidenze scientifiche e un migliore monitoraggio”.

Occorre essere più consapevoli, per tutelare una specie importantissima e che rischierebbe di non poter più dare il proprio contribuito alla fanua marina. L’obiettivo è dunque quello di riequilibrare la pesca artigianale e industriale, per una pesca stabile e sostenibile.

Un messaggio forte e chiaro, nella speranza che venga messo in atto.