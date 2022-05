Bruce Hoeksema è l‘attuale compagno di Valentino, stilista che ha portato l’Italia all’apice della moda negli ultimi decenni.

Bruce Hoeksema, chi è il compagno di Valentino?

Bruce Hoeksema secondo quelli che sono i rumors è l’attuale compagno di Valentino Garavani. Persona estremamente riservata, sui social è difficilmente rintracciabile tanto che il suo account Instagram non riporta neanche l’immagine del profilo (è possibile ‘scovarlo’ solamente grazie alla pagina social di Giancarlo Giammetti).

Bruce, assieme a Giancarlo Giammetti, farebbe parte della cosiddetta “famiglia allargata” di Valentino.

Bruce Hoeksema: lavoro e carriera

Bruce Hoeksema, all’anagrafe Vernon Bruce Hoeksema, è stato agli inizi della sua carriera un modello. Attualmente è direttore creativo del lussuoso marchio di accessori Vbh, fondato da lui nel 2000 e diventato un must per ogni star che si rispetti. Nel giro di pochi anni, le sue borse sono diventate dei veri e propri oggetti ricercati per i vips di tutto il mondo.

“L’oggetto che rappresenta di più il mio stile è un paio di gemelli, in oro bianco ossidato con diamanti neri. Cambio continuamente orologio: da Audemars e Franck Muller, a un sottilissimo Rolex degli anni ’30 con quadrante nero. L’unica cosa che non cambio mai è questa coppia di gemelli e i miei capelli”, ha detto Hoeksema in un’intervista al sito How to spend it.