Angelina Mango, cantante arrivata a giocarsi la finalissima di Amici 2022/2023 vinta da Mattia Zenzola, si vocifera che abbia un fidanzato. Ecco chi è.

Leggi anche: Chi è Angelina Mango

Angelina Mango, chi è il fidanzato Antonio Cirigliano

La cantante Angelina Mango, che la coach di Amici Cuccarini ha definito “nuova stella della musica italiana”, avrebbe un fidanzato. Si chiama Antonio Cirigliano e come lei è nel mondo della musica. Era stata proprio Angelina a confermare di avere una relazione fuori dalla casetta di Amici, senza però mai entrare nei dettagli della sua relazione.

Carriera e lavoro di Antonio

Il suo fidanzato, Antonio Cirigliano, è originario di Potenza, ha 24 anni ed è anche lui un appassionato di musica. È un chitarrista ed è con lei dagli arbori della sua carriera musicale. Insieme hanno partecipato a vari festival per l’Italia, dove si sono esibiti con brani inediti (lo scorso anno erano presenti al Concerto del Primo Maggio). Il ragazzo, però, è molto riservato e non è mai intervenuto durante il percorso di Angelina in questi mesi di talent e non è neanche particolarmente attivo sui social.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La storia d’amore

La storia d’amore tra i due è particolarmente solida sia da un punto di vista artistico ma anche umano. Antonio, infatti, è stato particolarmente importante per la fidanzata, specie dopo la morte di Pino Mango, padre di Angelina, venuto a mancare l’8 dicembre 2014 per un malore improvviso durante un concerto.