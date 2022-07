Chi è Claudia Fusani, giornalista politica e volto tv nei talk show

Collabora attualmente con il sito news Tiscali.it ed è spesso ospite spesso in trasmissioni di approfondimento giornalistico sui fatti del giorno o della settimana. Quando ospite di trasmissioni, oltre che di politica, parla anche di cronaca (soprattutto giudiziaria). È anche la mente della rassegna stampa Carte Scoperte che si svolge all’interno di TGCOM24.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata si sa pochissimo, in quanto la giornalista è particolarmente riservata e molto attenta a non mostrare alle telecamere la sua vita privata.

Non si sa se ha un compagno o se sia single.

Passioni

La giornalista ha una grande passione per il tennis, sport che definisce con queste parole. “Come la vita, è questioni di angoli e numeri che diventano parole”.