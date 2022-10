Oroscopo Paolo Fox settimanale 17-23 ottobre, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 17 al 23 ottobre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi ultimi giorni di ottobre? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 ottobre

I nati nell’Ariete potranno tirare un respiro di sollievo questa settimana. C’è sempre molto lavoro da fare, ma vi sentirete carichi d’energia e pronti ad affrontare tutti gli ostacoli che Marte in opposizione ha in serbo per voi.

C’è movimento anche in ambito sentimentale. Non fidatevi della calma apparente, l’amore lavora dietro le quinte.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 ottobre

Questa settimana i nati nel Toro dovranno tornare con i piedi per terra. Non è il momento di fare voli pindarici, siate realisti: in questi giorni vi aspettano decisioni importanti per il vostro futuro. Per quanto riguarda l’amore, non abbiate paura di aprire di più il vostro cuore.

Non rifugiatevi in scuse e giustificazioni, chiedetevi cosa volete veramente.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 ottobre

Con Giove contro, i nati nei Gemelli si preparano al peggio. L’opposizione del pianeta della fortuna provocherà diverse frenate improvvise. Tanti ostacoli e blocchi inaspettati rallenteranno i vostri progressi, sarete costretti a mettere da parte alcuni progetti. Consolatevi con l’amore. Venere è dalla vostra parte, sfruttate questo periodo positivo.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 ottobre

Dopo una settimana di imprevisti e cambiamenti, spesso dolorosi, i nati nel Cancro vedono un po’ di luce in fondo al tunnel. La vostra fortuna si raddrizzerà e finalmente ricomincerete a camminare nella direzione giusta. Godetevi la passeggiata e tutte le novità che incontrerete sul vostro percorso. Buone nuove anche per le questioni di cuore, siate fiduciosi!

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 ottobre

I nati nel Leone affronteranno un periodo di calma prima della tempesta.

Non è ancora il tempo di abbassare le armi, ma non ha senso sprecare energie. Ritagliatevi del tempo per rilassarvi e recuperare, dovrete essere al 100% per affrontare le sfide che vi aspettano. A mente calma riuscirete a prendere le decisioni giuste per definire il vostro futuro.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 ottobre

Questa settimana i nati nella Vergine godranno di un cielo molto positivo. Con il supporto del Sole, di Mercurio e di Venere potrete affrontare i prossimi giorni con tranquillità.

Godetevi questo periodo positivo e privo di grattacapi fastidiosi sul lavoro. Anche in amore nessuna preoccupazione. Nessun battibecco, nessun conflitto interiore: tutto tace placidamente all’orizzonte.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 ottobre

Si apre un periodo pieno di sfide per i nati nella Bilancia. Nei prossimi giorni vi sentirete carichi e grintosi, pronti ad affrontare ogni difficoltà sul vostro cammino. Continuate a lottare, senza fermarvi e cercate di apportare cambiamenti al vostro presente.

Solo in questo modo riuscirete a mettere le basi per costruirvi un futuro solido.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 ottobre

I nati nello Scorpione avranno il Sole dalla loro parte nei prossimi giorni. Si apre per voi un periodo di grande fortuna, soprattutto in ambito amoroso. È il momento di rialzarsi e di lasciarsi alle spalle i momenti difficili degli scorsi giorni. Il vostro autunno prenderà finalmente una piega positiva, stop alla stanchezza e alla negatività che ha piagato le prime settimane della stagione.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 ottobre

Tante sorprese nel futuro dei nati nel Sagittario nei prossimi giorni. L’influenza di Giove potrebbe portarvi molte novità inaspettate sul vostro cammino. Siate pronti a tutto e non partite prevenuti. È inoltre il momento perfetto per chiudere qualche vecchia pratica. Non ha senso rimandare ancora, è ora di lasciarsi alle spalle il passato e guardare oltre.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 ottobre

Una serie di mutamenti importanti all’orizzonte per i nati nel Capricorno. Avete voglia di cambiare le carte in tavola e cercare qualcosa di nuovo. Con Marte contrario, tuttavia, forse la scelta migliore è pazientare e rimandare ancora un po’. Tutta un’altra storia per quanto riguarda l’amore. Con il Sole, Venere e Mercurio dalla vostra parte, vi aspettano tanti momenti piccanti.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 ottobre

Giorni confusi e pieni di dubbi per i nati nell’Acquario. Diversi pianeti vi mandano messaggi contraddittori, vi sentite costantemente in bilico. Avrete la tentazione di mandare tutto all’aria e ricominciare da zero. Mantenete la calma e ragionate a mente fredda. Procedete un passo alla volta, ma siate decisi e non rimandate: se bisogna ricominciare è meglio farlo ora.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 ottobre

Si apre una settimana in miglioramento per i nati nei Pesci. Il Sole raggiunge Mercurio e Venere nel segno, regalandovi un po’ di meritata fortuna in più. Nei prossimi giorni vivrete finalmente momenti sempre più positivi, sia a lavoro che in amore. È l’inizio di una fase molto incoraggiante dell’anno che potrebbe continuare fino a dicembre.