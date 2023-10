Luigi Calagna, chi è Luì dei Me contro Te: vita privata, curiosità, età

Chi è Luigi Calagna, tutto su Luì dei Me contro Te. Scopriamo qualche informazione e curiosità sul noto youtuber, membro del celebre duo che ha conquistato il web. Cosa sappiamo di lui?

Nato a Palermo il 6 dicembre 1992, Luigi Calagna, meglio noto come Luì, ha 31 anni ed è un famoso youtuber, membro del duo Me contro Te insieme alla sua fidanzata Sofia Scalia. I due hanno aperto il loro canale Youtube nel 2016 e hanno ben presto raggiunto la fama soprattutto tra i più piccoli, grazie ai loro contenuti leggeri e fantasiosi. Con l’enorme seguito di oltre 6.6 milioni di iscritti, hanno pubblicato canzoni, creato linee di merchandise e anche girato diversi film per il cinema, come Me contro Te Il Film: Missione Giungla, Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S e il più recente Me contro Te Il Film: Vacanze in Transilvania. Un vero e proprio impero del web che, nel 2021, ha portato la coppia a fatturare oltre 3 milioni di euro. Calagna ha un profilo Instagram personale con un seguito di oltre mezzo milione di follower.

Vita privata, il rapporto con Sofi

Sofia Scalia e Luigi Calagna sono una coppia sia su Youtube che nella vita reale. I due stanno insieme da molto prima di diventare famosi grazie al web. “Eravamo già fidanzati da un paio di anni – hanno raccontato i due ragazzi in un’intervista a Vanity Fair – Poi, un giorno abbiamo iniziato a girare alcuni video caricandoli su YouTube. Per mettere online i primi abbiamo impiegato notti intere. Erano per lo più sfide tra noi, da lì il nome che ci siamo dati, i Me contro te.”. Di recente, la coppia ha annunciato di avere intenzione di sposarsi. Gli impegni lavorativi li han costretti a rimandare le nozze per un po’, ma i due si augurano di riuscire a ritagliarsi il tempo necessario per una cerimonia come si deve tra il 2023 e il 2024. “Lo consideriamo come un altro film.” -spiega Luì- “Dobbiamo stupire e vorremmo coinvolgere i fan. Ma se troviamo un incastro, lo facciamo quest’anno”. Poi, il sogno di avere figli insieme: “Ne abbiamo milioni digitali, ma ne vorremmo anche di veri in questo momento”.