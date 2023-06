Chi è Davide Calgaro, giovane attore italiano: gli esordi, i film e la vita privata

Il panorama artistica mette in mostra giovani talenti in qualsiasi campo. Andiamo a scoprire chi è Davide Calgaro, giovane attore che si sta facendo strada nel mondo cinematografico.

In pochi anni ha preso parte, infatti, a molte pellicole.

Davide Calgaro, chi è: gli esordi

Un giovane ragazzo che ha da subito capito quale fosse la sua passione. Già dall’età di 13 anni si avvicina al mondo della recitazione, grazie alla scuola milanese “Quelli di Grock”, sperimentando il teatro. Poco più tardi, a 15 anni, inizia a scrivere monologhi di stampo comico nei Laboratori di Zelig e riesce a partecipare ad alcuni spettacoli di cabaret e stand up comedy milanesi. Nel 2017 fa il suo debutto televisivo – su Sky – grazie a “Stand Up”, in onda su Comedy Central.

Questo lo porta a mettersi in mostra in tutta Italia. Dopo il diploma, conseguito nel 2018, mette in atto il suo primo tour e successivamente il suo primo spettacolo a teatro, dal nome Questa casa non è un albergo. La costante crescita gli permette di partecipare a Zelig, dove ottiene buoni riscontri.

Una gavetta non lunghissima e nemmeno troppo dura, con chiamate poi molto importanti. Dal 2020 in poi vanta infatti una buona filmografia.

I film a cui ha preso parte

Nonostante la giovane età, sono diversi i film a cui prende parte, facendosi “voler bene” dal trio comico formato da Aldo, Giovanni e Giacomo. Con loro girerà infatti ben due pellicole.

Ecco la filmografia aggiornata:

Odio l’estate , regia di Massimo Venier (2020)

, regia di Massimo Venier (2020) Sotto il sole di Riccione, regia de YouNuts! (2020)

Le voci sole, regia di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi (2022)

Una boccata d’aria, regia di Alessio Lauria (2022)

Sotto il sole di Amalfi, regia di Martina Pastori (2022)

Il grande giorno, regia di Massimo Venier (2022)

Vita privata

Nato il 18 Agosto 2000 a Milano, della vita privata di Davide Calgaro non ci è dato sapere molto. Abita nel capoluogo lombardo e si è diplomato al Liceo classico nel 2018.

Sui social appare molto riservato e non si possiedono ulteriori informazioni.

