Chi è Christian Greco, direttore del museo egizio di Torino

Christian Greco è il direttore del museo egizio di Torino ed egittologo. La Lega ne ha recentemente chiesto la rimozione dall’incarico.

Chi è Christian Greco

Christian Greco, nato il 15 aprile 1975, è il direttore del museo egizio di Torino ed egittologo di professione. Nato ad Arzignano in provincia di Vicenza da famiglia di origini siciliane, si è diplomato nel 1994 con il massimo dei voti presso il Liceo Antonio Pigafetta. Ammesso al Collegio Ghislieri di Pavia, si è laureato nel 1999 in Lettere Classiche con una tesi in Archeologia del Vicino Oriente antico all’Università degli Studi di Pavia e poi in Egittologia presso l’Università di Leida nei Paesi Bassi. Ha ottenuto il dottorato di ricerca in Egittologia presso l’Università di Pisa nel 2008.

Carriera

Greco, prima di dirigere il museo egizio, ha insegnato materie letterarie al liceo a Leida tra il 2003 e il 2008 e allo “Stedelijk Gymnasium Haarlem” (Liceo Classico di Haarlem) ed è stato epigrafista dell’Istituto orientale dell’Università di Chicago a Luxor dal 2006 al 2010. Dal 2009 al 2014 è stato curatore della sezione egizia del Rijksmuseum van Oudheden di Leida. Greco è stato anhce membro della missione archeologica del Rijksmuseum van Oudheden a Tell Sabi Abyad nel 1997-1998, della missione dell’Università di Pisa a Dra Abu el-Naga nel 2005-2006, della missione dell’Università di Leida e del Museo Nazionale delle Antichità Egizie a Saqqara nel 2002, della missione dell’Università Cà Foscari (Venezia) a Gebel Barkal in Sudan nel 2013.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Dal 2014, assieme a Lara Weiss, dirige la missione italo-egiziana a Saqqara in Egitto, che investiga un gruppo di tombe del Nuovo Regno, tra cui quella di Horemheb. Nel 2023 la missione ha annunciato la scoperta della tomba di Panehsy, responsabile del tempio del dio Amun. Dal 2018 è Membro del Comitato Scientifico del Grande museo egizio a Giza.

La direzione del Museo Egizio

Nel 2014 Christian Greco è diventato Direttore del Museo Egizio di Torino, a seguito di un concorso internazionale indetto dalla Fondazione Museo delle Antichità Egizie, la cui presidente è, dal 2012, Evelina Christillin.

La critiche della destra al direttore dell’Egizio

Nel 2018 Greco era stato protagonista di una polemica con il centrodestra. Il motivo? Lega e FdI avevano protestato per l’iniziativa del direttore di offrire un biglietto gratis alle coppie di lingua araba che decidevano di visitare il museo. Sulla scia di quella polemica, nel 2023, il vicesegretario della Lega Andrea Crippa è tornato a chiedere la sua cacciata al Governo.