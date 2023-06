Rudy Londoni, chi è l’ex marito di Patrizia Rossetti: vita privata, carriera, figli

Chi è Rudy Londoni, tecnico televisivo ed ex marito di Patrizia Rossetti. Cosa sappiamo sul suo conto? Perché alla fine si sono lasciati?

Chi è Rudy Londoni, ex marito di Patrizia Rossetti. Il rapporto tra la conduttrice e il tecnico televisivo andò in crisi a causa della sua infedeltà: “L’ho beccato sul colpo, il lupo perde il pelo ma non il vizio”.

Chi è Rudy Londoni, ex marito di Patrizia Rossetti: vita privata, carriera

Nato nel 1962, Rudy Londoni ha 61 anni ed è l’ex marito dell’amata conduttrice ed ex gieffina Patrizia Rossetti. Tecnico televisivo e cameraman, ha conosciuto la presentatrice sul set di una televendita, nel 2006. I due allora cominciano a frequentarsi e ben presto diventano una coppia solida. Dopo sei anni di fidanzamento, Rudy e Patrizia si sposano nel 2012. Il loro matrimonio, tuttavia, non è destinato a durare: nel 2019 prendono strade diverse. Che cosa è successo?

Perché si sono lasciati? I racconti della conduttrice al GF

Patrizia Rossetti ha svelato i dettagli dietro la sua separazione da Londoni durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7: “I problemi c’erano già quando sono partita per Pechino Express, ma al mio ritorno la situazione è precipitata: Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme e alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine al nostro matrimonio“.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La conduttrice ha raccontato che il loro rapporto si è infranto a causa delle continue infedeltà del marito: “L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio… Lei è del mio stesso ambiente di lavoro. Il mio ambiente di lavoro certo! Non era mia amica, ma la conoscevo bene da 30 anni. Sì è successo davvero e ho detto basta. Io li ho affrontati tutti e due. Li ho beccati sul fatto giuro. Gli ho fatto una sorpresa e l’ho trovato con lei“.