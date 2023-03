Lazio, Sarri sul rinnovo: “Contratto? C’è già”

Al termine della 27° giornata di Serie A, molte squadre approfitteranno della sosta nazionali per analizzare il loro percorso. Tra queste c’è la Lazio di Maurizio Sarri, con cui già si discute di rinnovo. La stagione dei biancocelesti, seppur deludente per alcuni aspetti, non può che essere positiva.

In campionato il percorso è ottimo, meno nelle coppe.

Rinnovo di Sarri: la Lazio non ha dubbi

Arrivato con molto scetticismo, Maurizio Sarri ha messo in evidenza le sue competenze, sebbene il suo trascorso con Napoli e Juventus parlasse già da sé. In questa stagione aveva – e ha – l’obiettivo di riportare la Lazio in Champions League. Fino a questo momento sembra che ci stia riuscendo, essendo i biancocelesti secondi in classifica.

Aspetti negativi sono forse la poca maturità di alcuni calciatori e l’incapacità di leggere al meglio le gare di coppa. In Coppa Italia la Lazio si è arresa contro la Juventus, brava a vincere di misura. In Conference League – dopo il pessimo percorso in Europa – ha senza dubbio deluso le aspettative, cadendo (tra andata e ritorno) contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar.

Ciononostante la squadra esprime un bel gioco e sta portando avanti almeno il progetto Champions League. La vittoria contro la Roma nel derby capitolino ha trasmesso entusiasmo e ha permesso anche di allungare sui giallorossi.

Ospite a Casiglion Fiorentino, per il Gran Galà del Calcio, il tecnico campano ha le idee chiare sul suo futuro:

“Alla Lazio sto bene, questo lo sanno tutti, con il presidente ho un bel rapporto e il contratto l’abbiamo prolungato 11 mesi fa, quindi non penso ci si debba tornare sopra”.

Un contratto già prolungato e un rinnovo ormai certo. Pertanto sembra che la Lazio e Maurizio Sarri continueranno il loro percorso, nella speranza di aggiungere qualche trofeo in bacheca.

