Me Contro Te, il film 4 – Missione Giungla: uscita, anteprime, trama, cast e trailer

Me Contro Te, il film 4 – Missione Giungla: nel nuovo anno uscirà nelle sale cinematografiche il quarto capitolo della saga dei due attori siciliani. Dopo essere stati in tour nei teatri, ritornano al Cinema con una nuova avventura per piccini.

Me Contro Te, il film 4 – Missione Giungla: uscita e anteprime

Me Contro Te, il film è in uscita al Cinema con il suo quarto capitolo della saga. Dopo La vendetta dl Signor S, Il mistero della scuola incantata e Persi nel tempo, il 19 gennaio uscirà nelle sale cinematografiche Missione Giungla.

Sono state previste anche delle anteprime:

Sabato 14 gennaio 2023

MILANO

Ore 10.00 – UCI BICOCCA

NAPOLI

Ore 16.30 – THE SPACE MED

Domenica 15 gennaio 2023

ROMA

Ore 10.30 – THE SPACE PARCO DE MEDICI

Ore 17.30 – CINEMA ADRIANO

Me Contro Te, il film 4 – Missione Giungla: trama

Ecco la sinossi ufficiale del quarto film dei due attori siciliani. “Dopo le avventure nell’Antico Egitto, Luì e Sofì vorrebbero solo riposarsi, ma una nuova minaccia incombe sulla Terra.

Una fonte magica nascosta tra la giungla custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo ma, se contaminata, può trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita”.

Il cast e il trailer

Il cast principale è composto da Sofia Scalia, Luigi Calagna, Pierpaolo Zizzi, Antonella Carone, Michele Savoia, Valentina Tomada. Il film è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna, Sofia Scalia e Gianluca Leuzzi. Il film è diretto da Gianluca Leuzzi.

La fotografia del film è di Vito Trecarichi, il montaggio di Davide Cerfeda, la scenografia di Mario Torre e i costumi di Tecla Turiaco. Le musiche del film sono di Matteo Curallo. Me contro Te Il Film – Missione Giungla è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te. Ecco, invece, il trailer del film.