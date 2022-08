Chi è Chiara Appendino, ex sindaca M5S di Torino: carriera, figli, marito

Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, è una esponente di punta del Movimento cinque stelle, candidata in parlamento in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Ecco chi è una delle esponenti grilline più vicine a Giuseppe Conte.

Chi è Chiara Appendino

Chiara Appendino, ex sindaca di Torino del Movimenti cinque stelle, è una politica e dirigente sportiva italiana nata a Moncalieri il 12 giugno 1984. Sindaca di Torino e della sua città metropolitana dal 2016 al 2021, dal 2 ottobre 2020 è vicepresidente della Federazione Italiana Tennis.

Dopo aver frequentato il liceo classico, si appassiona al mondo dell’economia tanto che decide subito di iscriversi alla facoltà di Economia nella rinomata Università Bocconi di Milano. Laureatasi in Economia Internazionale e Management ottenendo il voto di 110/110, consegue poi la specializzazione in Pianificazione e Controllo di Gestione Aziendale per diventare controller aziendale. Nell’ultimo anno di università Chiara Appendino ha la possibilità di svolgere un interessante periodo di stage presso la Juventus.

Carriera politica nel M5S

Chiara Appendino inizia ad avvicinarsi al mondo della politica nel 2010, inizialmente interessandosi a Sinistra Ecologia Libertà e simpatizzando poi per il Movimento cinque stelle, a cui si iscriverà. Il 19 giugno 2016 viene eletta sindaca di Torino con il 54,6%, dopo più di vent’anni di governo di centro-sinistra. Alle successive elezioni politiche di Torino decide di non ricandidarsi mentre decide di rimettersi in gioco per le elezioni politiche del 2022.

Marito e figli

Chiara Appendino ha conosciuto il Marito Marco Lavatelli su campo da tenni, giovane industriale impegnato nell’azienda di famiglia. Con lui ha avuto due figli: Sara e Andrea.

Passioni

L’ex sindaca di Torino è una vera e propria amante del gioco del calcio. Infatti Chiara Appendino gioca a calcio in alcune occasioni nel ruolo di terzino ed è pure una tifosa della Juve.