Chi è Il Tre, il rapper di 24 anni al Festival di Sanremo

Il Tre è un rapper di 24 anni che si sta imponendo nella scena musicale italiana e che sta riscuotendo grande apprezzamento nel pubblico. Alcuni suoi brani hanno appassionato ascoltatori di ogni età, diventando spesso virali sui social. È il caso, per esempio, della canzone Te lo prometto, utilizzata su TikTok da migliaia di utenti. Ecco chi è Il Tre.

Chi è Il Tre: età, vero nome, biografia

Guido Senia è nato a Roma nel 1997. Ha scelto “Il Tre” come nome d’arte semplicemente perché il numero 3 è il suo preferito. La sua carriera è iniziata negli anni 2010, quando il giovanissimo rapper ha pubblicato su YouTube il primo lavoro Cataclisma. Nel 2016 Il Tre ha vinto One Shot Game: uno dei contest nazionali più importanti che coinvolge oltre 400 partecipanti da tutta Italia. Così, con una fama in crescita, il rapper di Roma nel 2018 ha pubblicato il mixtape Cracovia Vol.2 da indipendente, conquistando comunque in meno di una settimana oltre 50mila download e 1 milione di stream, esaurendo in breve anche le copie fisiche dell’album.

Il suo primo singolo ufficiale è però Bella Guido, che è uscito nel giugno dello stesso anno ed è diventato subito virale su Spotify. Grazie al format YouTube Real Talk, il video ha superato rapidamente le 3 milioni di visualizzazioni: un risultato che lo hanno portato a firmare un contratto discografico con Atlantic / Warner Music Italy. Nell’estate 2020, ormai diventato un artista famoso a livello nazionale, ha prova a spiccare il salto verso il mainstream grazie alla hit Te lo prometto, presentata anche a Battiti Live. Le sue canzoni di maggior successo sono: Te lo prometto, Cracovia Pt.3, Oltre, Apollo 13, Pioggia.

La vita privata del rapper

Ancora si sa troppo poco sulla vita del giovane rapper per poter decretare con certezza se il suo cuore batta per qualcuno o meno. Al momento, data la sua discrezione sui social, si può solo supporre che sia single.